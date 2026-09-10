Kurye köpek sandı, bebek çıktı! Gece sokakta tek başına bezle emekliyordu: Annesi partideymiş

Espírito Santo eyaletinin Vila Velha kentinde 1 yaş 3 aylık bir bebek, gece saatlerinde evden ayrılarak yalnız başına yaklaşık 130 metre ilerledi. Sadece bez giyen bebeği sokakta fark eden motosikletli kurye, ilk başta onu köpek sandı. Kurye durup yardım çağırırken, güvenlik kameraları bebeğin sokaktaki ilerleyişini kaydetti.

KARANLIK SOKAKTA GÖRDÜĞÜ ŞEY KÖPEK DEĞİLDİ

Olay, Vila Velha'nın Barramares bölgesinde 25 Haziran gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletiyle kuryelik yapan sürücü, sokakta ilerlerken uzakta küçük bir figür fark etti.

İlk başta bunun bir köpek olduğunu düşünen kurye, hızını azalttı. Yaklaştığında ise karşısındaki kişinin yalnız başına ilerleyen 1 yaş 3 aylık bir bebek olduğunu gördü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bebeğin sokakta ilerlediği ve kuryenin çocuğun önünde durduğu anlar yer aldı. A Gazeta'nın aktardığına göre bebek, kaldığı evden çıktıktan sonra yaklaşık 130 metre ilerlemişti. Görüntülerde bebeğe küçük bir köpeğin eşlik ettiği de görüldü.

BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ KUCAĞINA ALDI

Kurye, olay yerinden ayrılmayarak çevredeki evlerin sakinlerine seslendi. Amacı, bebeğin kime ait olduğunu öğrenmek ve çocuğun yeniden sokakta yalnız kalmasını önlemekti.

Bir mahalle sakini bebeği kucağına aldı. A Gazeta'nın aktardığı bilgilere göre bebek üşüyordu ve üzerinde yalnızca bezi vardı. Mahalle sakinleri bebeği sıcak tutabilmek için kıyafet, çorap ve battaniye temin etti.

Kısa süre sonra bölgede devriye gezen bir polis aracı olay yerinden geçti. Mahalle sakinlerinin işaret vermesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve Çocuk Koruma Hizmetleri ile iletişime geçildi.

1 YAŞ 3 AYLIK BEBEK YAKLAŞIK 130 METRE İLERLEDİ

Bebeğin vücudunda belirgin bir yara izi bulunmadığı belirtildi. Çocuk daha sonra bakım evine götürüldü.

Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de bebeğin tek başına kat ettiği mesafe oldu. Evden ayrıldığı nokta ile bulunduğu yer arasında yaklaşık 130 metre bulunuyordu. Bebek, gece saatlerinde yanında herhangi bir yetişkin olmadan ve sokağa erişiminin bulunduğu bir ortamda bu mesafeyi kat etti.

İlk raporlarda bebeğin yaklaşık bir yaşında olduğu belirtilirken, daha sonra Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından yaşının 1 yıl 3 ay olduğu açıklandı. Ayrıca bebeği ilk kimin fark ettiğine ilişkin başlangıçta farklı ifadeler yer aldı. Daha sonra yayımlanan görüntülerde, kuryenin bebeği fark ederek yavaşladığı ve durduğu görüldü.

ANNE 4 SAAT SONRA POLİSE BAŞVURDU

Olaydan yaklaşık dört saat sonra bebeğin annesi polise başvurdu. Askeri Polisin verdiği bilgilere göre 34 yaşındaki kadın, kızının kaybolduğunu bildirmek için saat 05.50 sıralarında yetkililere gitti.

Anne, gece yarısı civarında bir partiye gitmek için evden ayrıldığını ve bebeği 15 yaşındaki oğlunun bakımına bıraktığını söyledi. Eve döndüğünde kızının artık evde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Kadın, Vila Velha Bölge Polis Merkezine götürüldü. Hakkında çocuk terk etme suçundan işlem yapıldı ve Cariacica Kadın Cezaevine gönderildi.

Folha Vitória'nın haberine göre mahkeme, günler sonra gerçekleştirilen gözaltı duruşmasının ardından kadının serbest bırakılmasına karar verdi.

BEBEĞİN VELAYETİ İÇİN MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Soruşturma devam ederken bebek koruyucu aile kurumunda kaldı. Anne tarafından teyzesi, geçici velayet talebinde bulunmayı düşündüğünü açıkladı.

Serbest bırakılan anne ise TV Vitória'ya yaptığı açıklamada olayın ciddiyetini anladığını ve kızıyla yeniden iletişim kurmak istediğini söyledi.

3 Temmuz'da kamuoyuna açıklanan son bilgilere göre çocuk koruyucu aile yanında kalmaya devam ediyor ve aile mahkeme kararını bekliyordu. Dava bir çocuğu ilgilendirdiği için bazı bilgiler gizli tutulurken, velayet konusunda daha sonra kamuoyuna açıklanan bir karar bulunmadı.

BİR KURYENİN DİKKATİ BEBEĞİN YARDIMINA YETİŞTİ

Köpek sanılan küçük bir figürün aslında yalnız başına ilerleyen bir bebek olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıkan olay, kuryenin durmasıyla fark edildi. Sadece bez giyen 1 yaş 3 aylık bebek, evden çıktıktan sonra yaklaşık 130 metre ilerlemişti.