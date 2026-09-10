Kurbağa havuzu kazarken buldukları kavanozdan 6,5 milyon TL değerinde altın çıktı

Londra'da kurbağa havuzu kazmak için kürek sallayan dört mahalle sakini, toprağa gömülü cam kavanozda 100 bin sterlin (6 milyon 571 bin TL) değerinde altın serveti buldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali korkusuyla iki ayrı parçaya bölünerek saklanan tarihi hazine, yarım asırlık adli kayıtlar sayesinde yaklaşık 70 yıl sonra asıl mirasçısına kavuştu.

KAVANOZDAN 80 AMERİKAN ALTINI ÇIKTI

Stamford Hill semtinde yaşayan Terence Castle ve arkadaşları, bahçede kurbağa havuzu oluşturmak için yaptıkları kazı sırasında parşömene sarılı bir kavanoza rastladı. Kabı açan mahalle sakinleri, 1854 ile 1913 yılları arasına tarihlenen 80 adet Amerikan altın sikkesi çıkardı. Bulunan paha biçilmez koleksiyon vakit kaybetmeden British Museum yetkililerine teslim edildi.

AİLE SERVETİ İKİYE BÖLDÜ

Frankfurtlu Yahudi bankacı Martin Sulzbacher, Nazi baskısından kaçarak 1938 yılında ailesiyle birlikte İngiltere'ye sığındı. Savaş patlak verince esir kampına gönderilen bankacının geride kalan ailesi, bankadaki birikimlerini korumak için altınlarını iki ayrı kavanoz halinde bahçeye gömdü. Ailenin sığındığı ev 1941 yılındaki hava saldırısında doğrudan vurulunca beş aile üyesi hayatını kaybetti.

İLK ZULA YARIM ASIR ÖNCE ÇIKTI

Savaş bitiminde esaretten dönen Martin Sulzbacher enkazı kazmasına rağmen topraktaki paraların yerini tespit edemedi. Yıkılan arazide 1952 yılında başlayan inşaatta ailenin sakladığı ilk kavanozdan 82 adet altın çıkarılarak resmi tutanakla bizzat Sulzbacher'e teslim edildi. Savaş sonrasında geçimini kitap satarak sağlayan bankacının 1981 yılında ölümüyle birlikte bahçede saklanan ikinci kavanozun akıbeti uzun yıllar boyunca gizemini korudu.

KRALİYETE KARŞI EMSAL ZAFER

Kuzey Orta Londra Adli Tabibi Dr. Andrew Reid, yarım asır önceki resmi kayıtları inceleyerek Terence Castle ve arkadaşlarının bulduğu 80 sikkenin kayıp ikinci zula olduğunu kesinleştirdi. Mahkeme, 1996 Hazine Yasası kapsamında altınların devlete devredilmesini reddederek mirası bankacının hayattaki oğlu Max Sulzbacher adına tescilledi. Tarihi karar, İngiltere'de bir hak sahibinin define davasında İngiliz Kraliyeti karşısında kazandığı ilk zafer olarak kayıtlara geçti.

British Museum yetkilisi Dr. Roger Bland, dosyanın kurum tarihindeki en büyüleyici vakalardan biri olduğunu açıkladı. Hak sahibi Sulzbacher ailesi, koleksiyondan iki adet sikkeyi Londra ve Hackney müzelerine bağışladı.