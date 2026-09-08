Yerin altından çıkarıldı, hiç dokunulmadı: İçinden tam 60,8 kiloluk dev altın külçesi çıktı

Bir altın arayıcısının yaptığı keşif, yıllar sonra bile dünyanın en büyük altın külçeleri arasında gösterilmeye devam ediyor. 60,8 kilogram ağırlığındaki dev külçe, bugün doğal haliyle korunarak sergileniyor.

60,8 KİLOGRAMLIK KÜLÇENİN İÇİNDEN 56,61 KİLOGRAM ALTIN ÇIKTI

Canaã adı verilen külçe, Júlio de Deus Filho tarafından 13 Eylül 1983'te Serra Pelada'daki Malvina madeninde bulundu. Brezilya Merkez Bankası verilerine göre külçenin brüt ağırlığı 60,8 kilogram. Bunun 56,61 kilogramını altın oluşturuyor.

Canaã külçesi, yalnızca ağırlığıyla değil, günümüze kadar korunmuş olmasıyla da dikkat çekiyor.

ASLINDA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KÜLÇENİN PARÇASIYDI

Merkez Bankası'nın verilerine göre bulunan parça, çıkarıldığı sırada yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olan çok daha büyük bir külçenin bir bölümünü oluşturuyordu.

Çıkarma işlemi sırasında büyük külçenin parçalanması sonucu 60,8 kilogramlık bölüm ortaya çıktı.

Eğer yaklaşık 150 kilogramlık yapı bütün halinde çıkarılabilseydi, kayıtlara geçen en büyük külçeyi geride bırakabilecekti.

1984'TE MERKEZ BANKASI TARAFINDAN SATIN ALINDI

Canaã külçesi, keşfinden yaklaşık bir yıl sonra, 1984'te Brezilya Merkez Bankası tarafından satın alındı. Merkez Bankası, o dönemde ülkenin uluslararası rezervlerini artırmak amacıyla maden sahalarından altın satın alıyordu.

Ancak diğer birçok büyük altın buluntusunun aksine Canaã eritilmedi ve doğal haliyle korunmasına karar verildi.

BUGÜN BRASİLİA'DA SERGİLENİYOR

Dünyanın günümüze kadar ulaşan en büyük altın külçesi olarak gösterilen Canaã, bugün Brezilya'nın başkenti Brasília'daki Merkez Bankası Değerler Müzesi'nde sergileniyor.

Merkez Bankası, Canaã'yı hem ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük külçe hem de dünyada sergilenen en büyük altın külçesi olarak tanımlıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ALTINLARI YOK EDİLDİ: AAMA O PARÇALANMADAN GÜNÜMÜZE KALDI

Canaã'nın özelliğini daha da dikkat çekici hale getiren nokta ise geçmişte bulunan daha büyük külçelerin günümüze ulaşmamış olması.

yüzyılda Avustralya'da bulunan dev altın külçelerinin tamamı o dönemde eritildi veya parçalandı. Bu nedenle 60,8 kilogramlık Canaã, günümüze kadar korunmuş dev külçeler arasında öne çıkıyor.

100 KİLO ALTIN BULDULAR AMA EZİP YOK ETTİLER: GERİYE SADECE FOTOĞRAFI KALDI

Dünyanın kayıtlara geçen en büyük altın külçelerinden biri 1872'de Avustralya'nın Hill End bölgesinde Bernhardt Holtermann tarafından bulundu.

Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki külçenin 75 kilogramının altın olduğu belirtiliyor. Ancak altının elde edilmesi amacıyla malzeme ezildi ve külçe bugün mevcut değil.

Günümüze ise yalnızca fotoğraf kayıtları ulaştı.

AĞAÇ KÖKÜNE YAPIŞIK 71 KİLO ALTIN BULDULAR: SONRASI YİNE BÜYÜK MUAMMA

1869'da Victoria eyaletinin Moliagul kentinde John Deason ve Richard Oates tarafından bulunan "Welcome Stranger" adlı külçe de tarihe geçen dev altın buluntularından biri oldu.

Ağaç köklerine yapışık halde, yüzeyin yalnızca birkaç santimetre altında bulunan külçenin ağırlığı 71 kilogramdı.

Külçe 9 bin 400 sterline satıldı ve kısa süre sonra eritildi.

69 KİLOGRAMLIK KÜLÇE 55 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

1858'de Avustralya'nın Ballarat bölgesindeki Bakery Hill'de bulunan "Welcome Nugget" da dönemin en büyük altın keşiflerinden biriydi.

22 madenciden oluşan grup tarafından 55 metre derinlikte bulunan külçenin ağırlığı 69 kilogramdı. Yaklaşık 6 bin sterline satılan külçe de daha sonra eritildi.

36,2 KİLOGRAMLIK "BÜYÜK ÜÇGEN" HALA KORUNUYOR

Daha eski tarihlerde bulunan bazı büyük külçeler ise günümüze kadar ulaştı.

1842'de Nikofor Syutkin tarafından Ural Dağları'ndaki Miass'ta bulunan 36,2 kilogramlık "Büyük Üçgen", 3,5 metre derinlikte keşfedildi. Üçgen şeklindeki külçe bugün Moskova'daki Kremlin'in Elmas Fonu koleksiyonunda muhafaza ediliyor.

METAL DEDEKTÖRÜYLE BULUNAN 27 KİLOGRAMLIK KÜLÇE

1980'de Kevin Hillier, Avustralya'nın Kingower kentinde metal dedektörüyle "Hand of Faith" yani "İnanç Eli" adı verilen külçeyi buldu.

Külçenin ağırlığı kaynaklarda 27,1 ve 27,2 kilogram olarak farklı şekilde veriliyor. Külçe 1 milyon dolara satıldı ve Las Vegas'taki Golden Nugget Casino'da sergileniyor.

HER ŞEYİ BELLİ, BİR TEK BU BELLİ DEĞİL: DEV ALTINI BULAN MADENCİYE NE KADAR VERİLDİ?

Canaã külçesi ise 1984'ten bu yana Brezilya Merkez Bankası koleksiyonunda bulunuyor ve Brasília'daki Değerler Müzesi'nde ziyaretçilere sergileniyor.

Merkez Bankası ve Exame dergisinde yer alan bilgilere göre, Júlio de Deus Filho'nun keşfin ardından ne yaptığı veya külçe için kendisine ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Kayıtlarda kesin olarak yer alan bilgiler ise külçenin 13 Eylül 1983'te bulunması, 60,8 kilogram ağırlığında olması ve bugün Brasília'da sergilenmesi.