Kuraklık Avrupa'yı vurdu! Çekilen suların altından Nazi savaş gemisi ortaya çıktı

Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası ve uzun süredir devam eden kuraklık, kıtanın en önemli su yollarından biri olan Tuna Nehri'nde tarihi sonuçlar doğurdu. Almanya'dan başlayıp 10 ülkeyi geçerek Karadeniz'e ulaşan nehirde su seviyesi birçok noktada bugüne kadarki en düşük seviyelere geriledi. Çekilen sular, II. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda batığı yeniden görünür hale getirdi.

Sırbistan'ın Prahovo bölgesinde nehir yatağında Nazi Almanyası'na ait bir savaş gemisi tamamen ortaya çıkarken, sıcak havadan bunalan vatandaşların batığın yakınında yüzmesi dikkat çekti. Avrupa Yatırım Bankası verilerine göre bölgede II. Dünya Savaşı sırasında batan yaklaşık 200 gemi bulunuyor. Bunların arasında yük gemileri, römorkörler ve mavnalar yer alıyor.

SULAR ÇEKİLDİ, YÜK GEMİSİ ORTAYA ÇIKTI

Kuraklığın etkisi yalnızca Sırbistan'la sınırlı kalmadı. Hırvatistan'ın Opatovac kenti yakınlarında da 1937 yılında batan Macar yük gemisi Fulton yeniden su yüzüne çıktı. Nehir boyunca ortaya çıkan kaya oluşumları ve kum adaları ise hem ulaşımı hem de ticareti zorlaştırıyor.

KRUVAZİYERLER KIYIYA YANAŞAMIYOR

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna'nın su seviyesi çarşamba sabahı yalnızca 23 santimetre olarak ölçüldü. Böylece 2018'de kaydedilen 33 santimetrelik önceki rekor düşük seviye de geride bırakıldı. Su seviyesindeki düşüş nedeniyle turist taşıyan nehir kruvaziyerleri kent merkezine yanaşamazken, yük gemilerinin faaliyetleri ise neredeyse tamamen durdu.

ENERJİ SEKTÖRÜ DURMA NOKTASINDA

Kuraklık enerji sektörünü de vurdu. Macaristan'ın elektriğinin yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali, reaktörlerini soğutmak için Tuna Nehri'nden aldığı suyun yetersiz hale gelmesi nedeniyle kapasitesini yüzde 50'nin altına düşürdü. Başbakan Peter Magyar, santralin 44 yıl sonra ilk kez tamamen durdurulmasının beklendiğini ve su seviyesinin önümüzdeki haftalarda normale dönmesinin öngörülmediğini açıkladı.

ROMANYA DA ALARMA GEÇTİ

Benzer bir kriz Romanya'da da yaşanıyor. Başbakan Ilie Bolojan, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminin düşmesi üzerine ağustos ayı boyunca ülke genelinde alarm durumu ilan edildiğini duyurdu. Romanya'nın nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica da reaktörlerinden birini devre dışı bıraktı.

ELEKTRİK İTHALATI GÜNDEMDE

Hem Macaristan hem de Romanya, azalan yerli üretim nedeniyle elektrik ithalatını artırmaya hazırlanıyor. Macaristan, artan yaz sıcakları nedeniyle akşam saatlerindeki elektrik talebinin yaklaşık yüzde 20 yükselmesini beklerken, büyük sanayi kuruluşlarından tüketimlerini azaltmaları istendi. Romanya ise enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan daha fazla elektrik ithal etmeyi planlıyor.

Uzmanlar, Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve kuraklığın devam etmesi halinde hem nehir taşımacılığında hem de enerji arzında yaşanan sorunların daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.