Rekor kuraklık ele verdi! Binlerce yıllık mamutlar gün yüzüne çıktı

Bulgaristan'ın kuzeyindeki Ryahovo köyünde, Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesinin ardından dikkat çekici bir keşif yapıldı. Nehir yatağında yürüyen bir köylü, büyük kemik parçaları fark ederek durumu Ruse Bölgesel Tarih Müzesi'ne bildirdi.

Bölgeye giden uzmanlar, kalıntıların antik bir mamuta ait olabileceğini değerlendirdi.

SULAR ÇEKİLDİ, BİNLERCE YILLIK SIR ORTAYA ÇIKTI

Müzeden yapılan ilk incelemede bir alt çene, iki fildişi ve muhtemelen bir mamuta ait kaburga kemiği belirlendi. Uzmanlar, kalıntıları bulunduğu yerden çıkararak ayrıntılı inceleme yapacak. Yapılacak analizlerle kemiklerin yaşı ve hangi döneme ait olduğu kesin olarak ortaya konulacak.

UZMANLAR BÖLGENİN GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ruse Bölgesel Tarih Müzesi Müdürü Nikolay Nenov, keşfin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını belirterek bölgenin geçmişte bataklık olduğunun uzun zamandır düşünüldüğünü ifade etti. Nenov, mamutun binlerce yıl önce bu alanda yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

REKOR KURAKLIK TARİHİ KEŞFİ GETİRDİ

Reuters'ın haberine göre, Bulgaristan'da yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nin su seviyesi son haftalarda rekor düzeyde geriledi. Suyun çekilmesiyle nehir yatağında yıllardır gizli kalan kalıntılar gün yüzüne çıktı. Benzer düşük su seviyeleri, Avrupa'da Ren Nehri başta olmak üzere birçok önemli su yolunda da görülüyor.

BİLİM İNSANLARI SONUÇLARI BEKLİYOR

Uzmanlar, mamuta ait olduğu düşünülen kemiklerin laboratuvar incelemelerinin ardından kesin sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Analizlerin, bölgenin tarih öncesi dönemine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.