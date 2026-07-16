Kupa finalinde siyaset! Milei'nin Arjantin'i, Sanchez'in İspanya'sına karşı

Dünya Kupası'nda Pazar günü oynanacak Arjantin-İspanya finali öncesinde, sosyal medyada maçın yalnızca futbol açısından değil, siyasi ve insani yönleriyle de büyük önem taşıdığı yönünde paylaşımlar hız kazandı. Özellikle Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle, finalde verilebilecek olası mesajlar gündemin merkezine yerleşti.

İSPANYA'DAN GAZZE DESTEĞİ

Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir bölümü, İspanya'nın şampiyon olması halinde kutlamalarda Filistin'e destek mesajı verilmesini umut ettiklerini dile getirdi. Bu beklentinin oluşmasında, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Gazze'deki sivil ölümlere ilişkin İsrail hükümetine yönelik sert eleştirileri ve Filistin devletinin tanınmasına verdiği destek etkili olurken İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın daha önce Filistin'e destek veren paylaşımları da bu beklentiyi güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

MILEI VE NETANYAHU'NUN YAKIN İLİŞKİSİ

Diğer tarafta ise Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kurduğu yakın ilişki dikkat çekiyor. Milei, göreve gelmesinden bu yana İsrail'e açık destek verirken, iki ülke savunma, ekonomi ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştiren adımlar attı. Arjantin yönetimi de uluslararası platformlarda İsrail lehine açıklamalarıyla öne çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Netanyahu'nun bir televizyon programında yanıtladığı soru da bu yakın ilişkiyi kanıtlar nitelikte. İsrail Başbakanı, program sunucusunun, Arjantin’e yönelik desteğinin Lionel Messi ile ilgili olup olmadığını sorması üzerine, “Hayır, ondan önce, aslında onların bir başkanı var” yanıtını vermişti.

YALNIZCA BİR FUTBOL MAÇI DEĞİL

Tüm bu gelişmeler nedeniyle Pazar günü oynanacak Arjantin-İspanya finali, birçok kişi tarafından sadece bir Dünya Kupası maçı olarak görülmüyor. Bir tarafta İsrail'e verdiği güçlü destekle öne çıkan Arjantin yönetimi, diğer tarafta Filistin yanlısı tutumuyla dikkat çeken İspanya hükümeti bulunurken, finalin yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, verilebilecek olası sembolik mesajlarla da tarihe geçebileceği yorumları yapılıyor. Milyarlarca kişinin izleyeceği karşılaşma öncesinde, kupanın kimin kaldıracağından çok, dünyanın hangi mesajı göreceği de merak konusu olmuş durumda.