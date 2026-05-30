Küba 'tehdit değiliz' dedi, ABD askeri heyetiyle sınırda masaya oturdu

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (MINFAR), Küba'daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle bir görüşme yapıldığını duyurdu.

MINFAR tarafından yapılan açıklamaya göre, tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde hayata geçirilen toplantıda, askeri yerleşkenin sınır güvenliğine ilişkin konular ele alındı. Her iki tarafça da olumlu değerlendirildiği belirtilen görüşmenin sonucunda, iki askeri komutanlık arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, güvenlik konularının masaya yatırıldığı bu sıra dışı toplantıda Küba heyetinde Genelkurmay Başkanı Roberto Legra Sotolongo'nun yer aldığı bildirildi.

GÖRÜŞME, KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR VE ÜST DÜZEY ZİYARETLERİN ARDINDAN GELDİ

Askeri yetkililer arasındaki bu temas, son dönemde Washington ve Havana hattında art arda gerçekleşen güvenlik odaklı açıklamalar ve ziyaretlerin ardından yaşandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından, 14 Mayıs'ta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe Küba'ya giderek Küba İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Söz konusu süreçte Küba cephesinden de iddialara yanıt geldi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Prensa Latina ajansına verdiği özel demeçte ülkesine yönelik suçlamaları reddetti. Rodriguez, Küba'nın ABD için "hiçbir zaman ulusal güvenliğe yönelik olağan dışı veya olağanüstü bir tehdit olmadığını ve olamayacağını" belirtti. (AA)