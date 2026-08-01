Kritik iddia için tarih verildi: ABD-İsrail İran'a saldıracak

CBS News'e konuşan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin bu hafta sonu İran'daki enerji altyapı hedeflerine karşı kapsamlı bir askeri operasyon planladığını öne sürdü. İddiaya göre, söz konusu saldırı "bugüne kadarki en sert bombalama kampanyalarından biri" olacak.

ABD VE İSRAİL'DEN ORTAK OPERASYON İDDİASI

ABD'li kaynaklar, İsrail makamlarının planlanan saldırılar hakkında bilgilendirildiğini ve Washington ile koordinasyon halinde olduğunu belirtti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili nihai bir emir vermediği ifade edildi. Kaynaklar, Trump'ın Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında konunun gündeme geldiğini, ancak bazı Beyaz Saray yetkililerinin buna "şiddetle" karşı çıktığını aktardı.

HEDEFLER ARASINDA ENERJİ SANTRALLERİ VE RAFİNERİLER

Olası saldırıda, enerji santralleri ve rafineriler de dahil olmak üzere İran'ın enerji altyapısının hedef alınabileceği belirtiliyor. İsrailli bir kaynak ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmede İran ile savaş için üç seçenekten bahsettiğini, bunlar arasında kara ikmal yollarına odaklanan askeri saldırıların da bulunduğunu öne sürdü. ABD'li bir yetkili de Washington yönetiminin bu çatışmada hem askeri hem de sivil kullanım amaçlı köprüleri zaten vurduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün kabine toplantısında söylediği gibi ABD kazanacak ve İran, onun döneminde nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ALTYAPI TEHDİDİ VE İRAN'IN YANITI

Trump, Temmuz ortasında yaptığı bir açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" demişti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.