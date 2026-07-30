Trump ve Netanyahu'nun İran konuşması sızdı: Önünde 3 seçenek var...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin üst düzey bir siyasi kaynaktan açıklama geldi. Kaynağa göre, iki lider arasındaki konuşmanın büyük bölümü İran'a ayrıldı ve görüşme nitelikli bir istişare niteliği taşıdı.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

İsrail basınına göre kaynak, Netanyahu ile Trump arasındaki konuşmayı "gerçek bir istişare ve fikir alışverişi" olarak tanımladı. İki liderin bölgedeki gelişmeleri ve Tahran yönetimine yönelik olası adımları masaya yatırdığı ifade edildi.

TRUMP'IN ÜÇ SEÇENEĞİ

Aynı kaynağa göre, ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda değerlendirdiği üç temel seçenek bulunuyor: anlaşmaya varma, mevcut kuşatmayı sürdürme veya saldırıları yeniden başlatarak yoğunlaştırma. Bu seçeneklerin, ABD'nin İran politikasında izleyeceği yol haritasını belirleyeceği belirtildi.

HAMANEY'İN DURUMU

Siyasi kaynak, konuşmasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in halen hayatta olduğunu kesin bir dille vurguladı. Kaynak, "Bunu kesinlikle söylüyorum" ifadesini kullanarak, Hamaney'in sağlık durumuna ve rejim üzerindeki etkisine dair herhangi bir belirsizlik bulunmadığını aktardı.