Irak'taki saldırılar sonrası Tahran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a kınama

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın bazı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi. Resmi kurumlara ait tesislerin yanı sıra kutsal Erbain törenleri için bölgede bulunan ziyaretçilerin konakladığı noktaların da hedef alındığı belirtilerek, eylemler en güçlü şekilde kınandığını belirten bir açıklama yayımladı.

"BM ŞARTI VE ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu saldırıların Irak'ın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunun altı çizildi. Eylemlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel prensiplerine aykırı düştüğünü ifade eden Tahran yönetimi, bu saldırıların ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da savaşı ve çatışma ortamını genişletme stratejilerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

"TEHLİKELİ SONUÇ" UYARISI

Saldırılarda hayatını kaybeden Irak vatandaşları için taziye dileklerinin paylaşıldığı açıklamada, İran'ın Irak hükümeti ve halkının yanında durduğu yinelendi. Bakanlık ayrıca, bu tür kışkırtıcı eylemlerin Orta Doğu'da doğuracağı tehlikeli sonuçların tüm sorumluluğunun ABD ve bölgedeki müttefiklerine ait olacağını belirtti. (DHA)