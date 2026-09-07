Kremlin-Almanya gerilimi felakete gidiyor: Bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na (VGTRK) yaptığı açıklamada, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda bir insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek aldığı kararları değerlendirdi.

"BU GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICIDIR"

Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı tedbirlerin arasında Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasının yer aldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."

ALMANYA'YA GEÇMİŞ HATIRLATMASI

Rus Bakan, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurgulayarak, Berlin yönetiminin geçmişteki hatalarını tekrarladığını savundu.

BONN KONSOLOSLUĞU VE RUS EVİ KAPATILIYOR

Almanya hükümeti, 4 ağustosta Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmasının ardından, 1 eylülde Rusya'yı sorumlu gösteren bir dizi tedbir açıklamıştı. ABD istihbaratı, İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti. Alınan kararlar kapsamında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

(AA)