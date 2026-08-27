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Rusya müzakereden umudu kesti: Kremlin savaş kararı aldı

Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırılan habere göre, Rusya Ukrayna'daki saldırılarını tırmandırmayı planlıyor.

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Rusya müzakereden umudu kesti: Kremlin savaş kararı aldı
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Bloomberg'in Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Rusya Ukrayna'daki askeri operasyonlarında yeni bir tırmanışa hazırlanıyor. Habere göre Moskova yönetimi, müzakere masasında bir anlaşmaya varılamaması üzerine saldırıların şiddetini ve kapsamını artırmayı planlıyor.

SALDIRILARDA TIRMANIŞ PLANI

Kaynakların aktardığına göre, Rusya'nın planları arasında başkent Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yoğunlaştırılması ve kentin merkezi bölgelerinin de hedef alınması yer alıyor. Ayrıca diğer Ukrayna şehirlerindeki kritik altyapı tesislerine yönelik saldırıların da artırılması planlanıyor.

MÜZAKERELERDE ÇIKMAZ

Haberde, Rusya'nın bu kararının arkasında, taraflar arasında devam eden müzakere sürecinin beklenen ilerlemeyi sağlayamaması olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, Kremlin'in diplomatik kanalların tıkandığı değerlendirmesiyle askeri seçeneği ön plana çıkardığını ifade etti.

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KİEV VE ALTYAPI HEDEFLERDE

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları artırma ihtimali, başkentte sivil kayıpların ve altyapı hasarının artmasına yol açabilir. Ayrıca Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırıların da genişletilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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