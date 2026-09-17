Kovulduğu turneden kazandığı parayı Filistin'e bağışladı! Ünlü şarkıcıdan milyon dolarlık hamle

ABD’li rapçi Macklemore ile New England Patriots’ın sahibi Robert Kraft arasındaki Filistin gerilimi, milyonlarca dolarlık yardım taahhüdüne dönüştü. Ed Sheeran’ın konser turnesinden “Özgür Filistin” mesajları nedeniyle çıkarıldığı belirtilen Macklemore, turneden şimdiye kadar elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını Filistinlilere destek veren altı kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

Macklemore, bağış kararını duyururken kendisinin sahneye çıkmasını engelleyen Gillette Stadyumu’nun sahibi Kraft’a da çağrıda bulundu. Rapçi, Kraft’ın da aynı miktarda, yani 1 milyon dolar bağış yapması için meydan okudu.

Ancak Kraft’tan gelen karşılık daha yüksek oldu. New England Patriots’ın sahibi, yaptığı ikinci açıklamada insani yardım çalışmaları için 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

2 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ KARARI

Kraft, söz konusu bağış kararının Macklemore’un çağrısından önce şekillendiğini savundu. Buna göre Ed Sheeran, Macklemore’un kamuoyuna yaptığı meydan okumadan önce Kraft ile iletişime geçerek, “bu insani krizle mücadele kapsamında bölgeye yardım sağlamak üzere” 2 milyon dolar bağışlama taahhüdünde bulunmasını istedi.

Kraft açıklamasında, “Hayatımın büyük bölümünü insanlar arasında köprüler kurmaya adadım. Her insanın yaşamının korunmaya değer olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TURNEDEN ÇIKARILMASI TARTIŞMA YARATTI

Gerilimin merkezinde ise Macklemore’un Filistin konusunda yaptığı açıklamalar ve konser performansları yer alıyor.

Kraft, pazartesi günü yaptığı ilk açıklamada, Macklemore’un “nefret söyleminde bulunduğunu” öne sürerek rapçinin Ed Sheeran’ın Boston yakınlarındaki Gillette Stadyumu’ndaki konserinde ön sanatçı olarak sahne almasını engellediğini açıklamıştı.

Macklemore ise Filistinlilerin haklarına ilişkin kamuoyuna açık şekilde konuşmayı sürdürürken bu karara tepki gösterdi. Rapçi, turneden çıkarılmasının ardından elde ettiği geliri Filistin’e yardım için kullanacağını açıklayarak tartışmayı doğrudan insani yardım meselesine taşıdı.

Öte yandan Ed Sheeran, Macklemore’un turneden çıkarılması kararının kendisine ait olmadığını belirtti. Sheeran, kararın organizatörler ve konser mekânlarının yönetimleri tarafından alındığını söyledi.

DÖRT GRUP DA TURNEDEN ÇEKİLDİ

Macklemore’un turneden çıkarılması yalnızca rapçi ile organizasyon arasında kalmadı. Turnede daha önce sahne alan Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga da Macklemore’a destek amacıyla turneden çekilme kararı aldı.

Kraft ise Filistinlilere yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Patriots’ın sahibi, on yıllardır Filistinlilere fırsatlar yaratmayı ve Filistinliler ile İsraillileri bir araya getirmeyi amaçlayan çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Böylece Macklemore’un turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışma, bir yandan sanatçıların turneden çekilmesine ve Filistin mesajlarının yeniden gündeme gelmesine, diğer yandan da milyonlarca dolarlık insani yardım taahhüdüne uzandı.