Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’ye savaş suçları davasında 25 yıl hapis

Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında UÇK mensuplarınca işlendiği tespit edilen savaş suçları nedeniyle örgütün dört eski üst düzey yöneticisini mahkûm etti. Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve UÇK’nin siyasi-askerî liderlerinden Haşim Taçi 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer üç sanığa da toplam 56 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Taçi’yi cinayet, işkence, kötü muamele ve yasa dışı tutuklama dahil dört savaş suçu kapsamında cezai sorumluluğa tabi tuttu. Taçi ile birlikte yargılanan eski Meclis Başkanı Jakup Krasniqi 25 yıl, Kadri Veseli 18 yıl, Rexhep Selimi ise 13 yıl hapis cezası aldı. Dört sanığa verilen cezaların toplamı 81 yıla ulaştı. Savcılık ise her bir sanık için 45 yıl hapis cezası talep etmişti.

385 KİŞİ YASA DIŞI ALIKONULDU, 96 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mahkemenin hükmüne göre UÇK güçleri tarafından 385 kişi yasa dışı şekilde alıkonuldu. Bunlardan 303'ünün işkence gördüğü, 49 kişinin kötü muameleye maruz kaldığı ve 96 kişinin öldürüldüğü tespit edildi. Mahkeme, öldürülenler arasında UÇK’nin siyasi rakipleri ile Sırp güvenlik güçleriyle iş birliği yapmakla suçlanan kişilerin bulunduğuna hükmetti.

Taçi’nin de bu suçlarda bireysel cezai sorumluluğu bulunduğuna karar veren mahkeme, eski UÇK liderinin cinayet, işkence ve yasa dışı tutuklamaları kapsayan suçlardan mahkûm edilmesine hükmetti.

Buna karşılık mahkeme, sanıklara yöneltilen insanlığa karşı suçlamalar bakımından mahkûmiyet kararı vermedi. Dört isim, iddianamede yer alan insanlığa karşı suçlardan beraat etti.

TAÇİ SESSİZCE KARARI DİNLEDİ

58 yaşındaki Haşim Taçi, karar açıklanırken mahkeme salonunda ayağa kalkarak hükmü sessiz şekilde dinledi. Kosova Savaşı sırasında UÇK’nin en üst düzey siyasi ve askerî isimlerinden biri olan Taçi, yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları reddetti.

Taçi, Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılması için yürütülen savaşın ardından ülkenin en etkili siyasi aktörlerinden biri haline geldi. Kosova’nın 2008’de bağımsızlığını ilan ettiği dönemde başbakanlık görevini yürüten Taçi, 2008-2014 yılları arasında başbakan, 2016-2020 yılları arasında ise cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından Kasım 2020’de cumhurbaşkanlığından istifa eden Taçi, Lahey’e giderek mahkemeye teslim oldu.

Taçi, Veseli, Selimi ve Krasniqi, Kasım 2020'den bu yana Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi'nin tutukluluk tesislerinde bulunuyordu. Dört isim hakkındaki dava 3 Nisan 2023’te başladı. Yargılama boyunca 134 tanık mahkemede ifade verdi; delil süreci ise Aralık 2025’te tamamlandı.

KARAR KOSOVA'DA PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Lahey’de açıklanan karar Kosova’da da büyük yankı uyandırdı. Başkent Priştine’de binlerce kişi kararı meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etti. Hapis cezalarının açıklanmasının ardından kalabalıkta yuhalamalar duyuldu ve Taçi lehine sloganlar atıldı.

Lahey’deki mahkeme binasının önünde de UÇK bayrakları taşıyan Taçi ve diğer sanıkların destekçileri toplandı. Karara tepki gösteren Kosovalılar, dört eski UÇK yöneticisinin bağımsızlık savaşındaki rollerine dikkat çekti.

Taçi, Veseli, Selimi ve Krasniqi, Kosova’daki birçok Arnavut tarafından Sırbistan’a karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin önde gelen isimleri olarak görülüyor.

Taçi ve diğer üç eski UÇK yöneticisi hakkındaki karar ilk derece hükmü niteliğinde. Sanıkların karara karşı temyiz yoluna başvurma hakkı bulunuyor.