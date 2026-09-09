Bosna Kasabı anması hükümeti devirdi! Sırbistan'da meclis feshediliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Ulusal Meclis'in feshedildiğini ve ülkede erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Vučić, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) yaptığı açıklamada, seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

TREN İSTASYONU FACİASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Erken seçimin arka planında, Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği çökme faciasının ardından başlayan öğrenci öncülüğündeki hükümet karşıtı protestolar bulunuyor. Göstericiler, olayla ilgili sorumluların hesap vermesini, yolsuzlukla mücadele edilmesini ve hükümette daha fazla şeffaflık sağlanmasını talep ediyor. Protestoların ülke genelinde büyümesi, Vučić yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.

Vučić, Meclisin feshedilmesine ilişkin kararnamenin kendisine ulaştığını belirterek anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Kanunu doğrultusunda gerekli kararları aldığını söyledi. Sırp lider, parlamentonun feshedilmesi ve seçimlerin yapılmasına ilişkin kararların resmen açıklanmasının ardından seçim takviminin başlayacağını belirtti.

BOSNA KASABI TARTIŞMASININ ARDINDAN GELDİ

Erken seçim kararı, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından ve savaş suçlusu Ratko Mladić'in Belgrad'da resmi törenle toprağa verilmesinin ardından gelen tartışmaların sürdüğü bir dönemde alındı. Mladić'in cenazesine yönelik tepkileri değerlendiren Vučić, söz konusu tepkilerin Sırbistan'ın başarılarına duyulan "nefretin" ortaya konulması için bahane edildiğini savundu.

Sırbistan'da 200 binden fazla Boşnak'ın yaşadığını belirten Vučić, Boşnak vatandaşlara yönelik mesajında, "Sırbistan'daki Boşnaklara, onların bizim vatandaşlarımız olduğunu, bizimle eşit olduklarını ve hiçbir fark bulunmadığını söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vučić'in açıklamaları, Mladić'in cenazesinin ardından Sırbistan'da yeniden alevlenen milliyetçilik, Boşnakların konumu ve Bosna-Hersek'le ilişkiler tartışmalarının gölgesinde geldi. Öte yandan erken seçim kararının temel siyasi arka planında, ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar ve artan siyasi gerilim de bulunuyor.