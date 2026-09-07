Bosna Kasabı'na devlet töreni Avrupa'yı karıştırdı! Soykırımcı Mladiç için Belgrad’da binlerce kişi toplandı

1990’larda Bosna’da yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın en tartışmalı isimlerinden biri olan eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç, ölümünün ardından da tartışmaların merkezine oturdu. “Bosna Kasabı” olarak anılan ve soykırım, savaş suçları ile insanlığa karşı suçlardan müebbet hapse mahkum edilen Mladiç’in naaşı, Belgrad’da binlerce kişinin katıldığı tartışmalı bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

84 yaşında hayatını kaybeden Mladiç’in cenazesi, Lahey’deki BM gözetimindeki cezaevinden Sırbistan hükümetine ait uçakla Belgrad’a getirildi. Naaşın Sırp bayrağına sarılı tabutla uçaktan indirilmesi ve askerler tarafından taşınması, savaş suçları nedeniyle hüküm giymiş bir isim için devletin sergilediği tutum konusunda tartışma başlattı. Mladiç’in cenazesi daha sonra Belgrad’daki bir kilisede vatandaşların ziyaretine açıldı.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Cenaze öncesinde Belgrad sokaklarında Mladiç’e destek veren binlerce kişi toplandı. Sırp bayraklarının yanı sıra Mladiç’in fotoğraflarının taşındığı etkinliklerde, onu bir savaş suçlusu olarak değil, ulusal bir kahraman olarak gören sloganlar ve pankartlar dikkat çekti. Kilisenin karşısına asılan dev pankartta ise, “Hoş geldin General, bir kahraman doğurduğu için annene minnettarız” ifadeleri yer aldı.

AB’DEN SERT TEPKİ: ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Cenazeye yönelik tepkilerin en sertlerinden biri Avrupa Birliği’nden geldi. AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Mladiç’in ölümünün ardından ortaya çıkan “kahramanlaştırma” görüntüleri nedeniyle Sırbistan ziyaretini iptal etti. Kos, Mladiç’in naaşının Belgrad’a dönüşünün Avrupa’nın yakın tarihindeki “en karanlık sayfaları” yeniden hatırlattığını belirterek, savaş suçlularının yüceltilmesinin Sırbistan’ın AB üyelik hedefiyle bağdaşmadığını söyledi.

Kos, Sırbistan’ın AB’ye katılım sürecinin yalnızca siyasi ve ekonomik reformlardan ibaret olmadığını, geçmişle yüzleşme, uzlaşma ve savaş suçlarının mağdurlarına saygı gibi temel değerleri de kapsadığını vurguladı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty de Sırp makamlarına savaş suçlularının yüceltilmesine karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN PİŞKİN SAVUNMA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise Kos’un kararına tepki göstererek, cenazeye insanların katılmasının engellenmesini beklemenin anlamsız olduğunu savundu. Vučić, kendisinin cenazeye katılmayacağını açıklarken, devletin güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi.

SOYKIRIMIN BAŞLICA SORUMLULARINDAN

Mladiç’in bugün dahi Sırbistan’da bir kesim tarafından kahraman olarak görülmesi, özellikle Bosna’da büyük tepki yaratıyor. Çünkü Mladiç, 1995 yılında Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesinden sorumlu tutulan Bosnalı Sırp güçlerinin komutanıydı. Uluslararası mahkemeler, Srebrenitsa’daki katliamı soykırım olarak kabul etti.

100 BİNDEN FAZLA İNSAN KATLEDİLDİ

Mladiç ayrıca Saraybosna kuşatmasındaki rolü nedeniyle de mahkum edildi. Yaklaşık dört yıl süren kuşatma sırasında kentte yaşayan siviller Sırp güçlerinin topçu ateşi ve keskin nişancı saldırılarının hedefi oldu. Bosna Savaşı genelinde ise 100 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Srebrenitsa’da Mladiç’in birlikleri binlerce Boşnak erkeği ve çocuğu ayırarak infaz etti. Kurbanların önemli bir bölümü toplu mezarlara gömüldü. Bu nedenle Mladiç, savaşın sona ermesinden onlarca yıl sonra dahi Bosna’daki savaş suçlarının en sembolik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

16 YIL BOYUNCA KAÇTI

Mladiç, savaşın ardından yıllarca yakalanmadan saklandı. Yaklaşık 16 yıl firari olarak yaşadıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalandı ve Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edildi.

2017 yılında mahkeme tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunan Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar 2021’de temyiz sürecinde de onandı. Mladiç, hayatının son dönemini Lahey’de cezaevinde geçirdi ve çeşitli sağlık sorunları yaşadı.