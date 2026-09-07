Sırbistan'daki derbi dünyayı ayağa kaldırdı! "Bosna Kasabı" Mladiç için futbolculardan saygı duruşu

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan Kızılyıldız-Partizan derbisi, sahadaki mücadeleden çok tribünlerde yaşanan skandal görüntülerle gündeme geldi. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın takip ettiği ve 180. kez oynanan “Ebedi Derbi”de ev sahibi Kızılyıldız, ezeli rakibi Partizan'ı 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşma öncesinde ve tribünlerde yaşananlar büyük tepki çekti.

Kızılyıldız'ın kuzey tribününde, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından biri olarak gösterilen ve savaş suçlarından hüküm giymiş eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'in yüzünün bulunduğu dev bir koreografi açıldı. Tribünlerden Mladiç lehine tezahüratlar yükselirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcularının da sahada bulunduğu sırada Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Skandal görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. Kızılyıldız'ın resmi sosyal medya hesabından derbideki görüntüler “asker selamı” emojisiyle paylaşılırken, kulüp daha sonra Marakana Stadı'nda Mladiç'e ithaf edilen yeni bir duvar resmini de sosyal medya hesabından yayımladı. Duvar resminde Mladiç'in kendisiyle özdeşleşen askeri şapkası ve arka planda Sırbistan bayrağının renkleri yer aldı.

UEFA GÜNLER ÖNCE CEZA VERMİŞTİ

Kızılyıldız'ın Mladiç'e yönelik bu tutumu, UEFA'nın kulübe aynı nedenle yaptırım uygulamasından yalnızca günler sonra geldi. 27 Ağustos'ta oynanan Viktoria Plzen karşılaşmasında Kızılyıldız taraftarlarının Mladiç lehine slogan atması, askeri selam vermesi ve kendisini öven pankartlar açması nedeniyle UEFA kulübe 90 bin avro para cezası verdi.

UEFA ayrıca Kızılyıldız'ın bir sonraki Avrupa kupası deplasman maçında taraftarlarına bilet satmasını yasakladı. İkinci bir deplasman yasağı ise iki yıllık denetimli süreye bağlandı. UEFA, söz konusu olayları uygunsuz tezahüratlar ile ırkçı ve/veya ayrımcı davranış kapsamında değerlendirdi.

Bu nedenle yeni derbide açılan dev Mladiç koreografisi ve futbolcuların katıldığı saygı duruşu, UEFA'nın Kızılyıldız hakkında yeni bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

“BOSNA KASABI” MLADİÇ KİMDİR?

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladiç, özellikle 1995'teki Srebrenitsa Soykırımı'ndaki rolü nedeniyle savaş suçlarının en tartışmalı isimlerinden biri oldu. Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Mladiç ayrıca Saraybosna kuşatmasındaki rolü nedeniyle de yargılandı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunan Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz sürecinin ardından da mahkumiyeti ve müebbet hapis cezası kesinleşti.

Mladiç, 27 Ağustos 2026'da 84 yaşındayken Lahey'deki BM cezaevi hastanesinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Sırbistan'da kendisine yönelik törenler ve kamuya açık anmalar tartışma konusu olurken, Kızılyıldız tribünlerindeki gösteri de bu tartışmayı futbol sahasına taşıdı.

Derbideki skandal görüntülerin ardından gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi. Kızılyıldız'ın, kısa süre önce aynı konu nedeniyle ceza almasına rağmen Mladiç için tribünde dev koreografi hazırlaması ve maç öncesinde saygı duruşu yapılması, Avrupa futbolunda yeni bir disiplin sürecinin başlayıp başlamayacağı konusunda merak uyandırdı.