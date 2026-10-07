Korkunç tabloyu resmen açıkladılar: Veliler uyarılıyor, 170 milyon çocuk tehlike altında!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obezite ile yaşadığını duyurdu. DSÖ'nün yayımladığı raporda, bu yaş grubundaki obezite yaygınlığının 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 8'e yükseldiği belirtildi.

Çocuk ve ergenlerdeki obezite artışına karşı ilk rehberini açıklayan örgüt sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliğini temel çözüm olarak öne çıkarırken ruh sağlığı ve ayrımcılıkla mücadelenin önemine de dikkat çekti.

1990'DAN BU YANA TAM 4 KATINA ÇIKTI

Cenevre merkezli DSÖ tarafından yayımlanan ilk kılavuz raporda, çocuk ve ergenler arasındaki obezite yaygınlığının korkutucu boyutu gözler önüne serildi. Raporda, "2024'te 5-9 yaşındaki 70 milyon çocuk ve 10-19 yaşındaki 100 milyon ergen dahil 5-19 yaş aralındaki 170 milyon çocuk ve ergen obezite ile yaşıyor. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 2'den 8'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

OBEZİTE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDERKEN ZORBALIK VE AYRIMCILIK DA BÜYÜYOR

Obezitenin etkili bakımla yönetilebilen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğuna işaret edilen raporda, olumsuz sonuçların yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkabileceği vurgulandı. Hastalığın, tip 2 diyabet ile kalp damar hastalıkları dahil bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırdığı ifade edildi.

Ayrıca obeziteyle yaşayan çocukların zorbalık ve ayrımcılığa maruz kalabildiği belirtilerek, önleme ve yönetim çalışmalarının çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal refahları ve eğitimleri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

DSÖ’DEN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İÇİN KRİTİK UYARI: 9 YAŞ ALTINA İLAÇ VE AMELİYAT ÖNERİLMİYOR

DSÖ, obezitesi olan çocuk ve ergenler için bireysel veya çok yönlü programlar kapsamında uygulanan beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği müdahalelerini kuvvetle önerdi. Dijital sağlık müdahalelerinin ise ebeveyn veya bakım veren gözetiminde önerildiği aktarıldı.

Örgüt, 0-9 yaş arasındaki çocuklar için farmakolojik tedavi, bariatrik cerrahi (mide/sindirim sistemi ameliyatı) veya kilo verme cihazlarının kullanımını önermediğini bildirdi. 10-19 yaş grubundaki ergenlerde onaylanmış ilaç tedavisinin ancak gözetim altındaki yaşam tarzı programından sonuç alınamadığında değerlendirilebileceği, şiddetli obezitesi olan ergenlerde bariatrik cerrahinin ise ancak çok sıkı koşullarda düşünülebileceği kaydedildi.

"ÇOCUKLARDA OBEZİTEYLE BİRLİKTE RUH SAĞLIĞI DA ELE ALINMALI"

Obezite ve ruh sağlığının eş zamanlı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan raporda; kaygı, depresyon, düşük öz saygı ve duygusal düzensizliğin hareketsizliğe, sağlıksız beslenmeye ve sosyal geri çekilmeye yol açabileceği ifade edildi. Dışlanma ve zorbalıkla karşılaşan çocukların korunması adına sağlık çalışanlarının kapsayıcı, gelişimsel ve aile odaklı stratejilerle her iki sorunu da erken aşamada birlikte ele alması gerektiği vurgulandı.

DSÖ’DEN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İÇİN NET MESAJ

Raporda değerlendirmelerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Luz Maria De Regil, "Çocuklar ve ergenler için obezite bakımının temeli ilaç veya cerrahi değil, sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve sürdürülebilir davranış değişikliğini mümkün kılan kapsamlı desteğe erişimdir" dedi. Regil, önceliğin her çocuğun erken yaşlardan itibaren kaliteli bakıma ile destekleyici ortamlara erişmesini sağlamak ve yaşam boyu sağlık için temel oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi. (AA)