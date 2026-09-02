Köprü bugün tamamen kapanıyor: Trafik başka güzergahlara aktarılacak

Bölgedeki ulaşımın ana damarlarından biri olan stratejik köprü, yürütülen kapsamlı yenileme projesi kapsamında önümüzdeki saatlerde dev bir operasyona sahne oluyor.

Kiriş söküm çalışmalarının 2. fazını emniyetli bir şekilde tamamlamak amacıyla, devasa yapının her iki yönü de tam gün boyunca araç trafiğine tamamen kapatılacak.

KÖPRÜ BİR GÜN BOYUNCA ULAŞIMA KAPANACAK

Church Street ile Bullock Street arasında bulunan Oxford Road 19 köprüsü, 2 Eylül’de her iki yönde de trafiğe kapatılacak. Bu kapanma, köprü rehabilitasyon projesinde 1. ve 2. aşamalardaki kiriş söküm ve montaj çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak dört günlük kapanmanın üçüncüsü olacak.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHA YÖNLENDİRİLECEK

Köprüden geçiş mümkün olmayacağı için Oxford Road 19’un bu bölümü gün boyunca tüm trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Dover Caddesi, Cornell Yolu ve Middletown Hattı'nı kullanması gerekecek.

ÇALIŞMALAR ARALIK 2026’DA TAMAMLANACAK

Çalışmaların yürütüldüğü köprü, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Norwich Township'e bağlı Otterville'de bulunuyor. Köprünün yeniden inşa çalışmaları mayıs ayında başladı. Projenin Aralık 2026’da tamamlanması bekleniyor.

ÇALIŞMA TAKVİMİ HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLECEK

Yetkililer, inşaat programlarının hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Çalışmaların süresinin şantiye şartları, yüklenicinin müsaitliği ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği bildirildi.