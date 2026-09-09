Komşular arasında ticaret savaşı büyüyor! Trump’tan Kanada’ya ithalat yasağı

ABD ile Kanada arasında aylardır tırmanan ticaret gerilimi, ithalat yasaklarının devreye girmesiyle yeni bir boyuta ulaştı. Donald Trump yönetimi, Kanada'nın ABD ürünlerine yönelik misilleme adımlarının ardından bazı Kanada menşeli alkollü içecekler, süt ürünleri ve motosikletlerin ülkeye girişini tamamen durdurma kararı aldı. Yasaklar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.

TİCARET SAVAŞI KIZIŞTI

Yeni düzenlemeyle bira, şarap ve alkolsüz bira dahil çeşitli Kanada ürünlerinin yanı sıra belirli süt ürünleri ve motosikletler ABD pazarının dışında bırakılacak. Washington ayrıca Kanada'dan ithal edilen bazı peynirler, kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünlerine yüzde 50'ye varan ek gümrük vergileri uygulayacak. Yeni tarifelerin bir bölümü 15 Eylül'de, ithalat yasakları ise 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Washington, kararını Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" ticaret uygulamalarına ve Ottawa'nın misilleme politikalarına bağlıyor. Trump yönetimi, Kanada'nın ABD'ye ait süt ürünleri, alkollü içecekler ve motorlu araçlara erişimi kısıtladığını savunurken, Kanada ise ABD'nin taleplerini ekonomik açıdan kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

KANADA'DAN MİSİLLEME GELDİ

Gerilimin son halkası, Kanada'nın 8 Eylül'de yaklaşık 27,6 milyar dolarlık ABD ürününe karşılık tarifeleri yürürlüğe koyması oldu. Ottawa'nın misilleme listesinde çelik ve alüminyumun yanı sıra süt ürünleri, tarım ekipmanları, kağıt, plastik ve elektronik ürünler bulunuyor. Bazı sektörlerde ABD ürünlerine uygulanan vergiler yüzde 50'ye kadar çıkarıldı.

TRUMP BASKIYI GENİŞLETİYOR

Trump yönetimi yalnızca gümrük vergileriyle yetinmedi. ABD Başkanı, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'e de ABD'de uçak satabilmesi için üretiminin daha büyük bölümünü ülkeye taşıması yönünde baskı yapıyor. Şirketin hisseleri açıklamaların ardından gerilerken, Bombardier ABD'nin çok sayıda eyaletinde istihdam sağladığını vurguladı.

Trump daha önce Kanada'dan ithal edilen otomobillere yönelik vergilerin de artırılabileceğini açıklamıştı. Washington'ın son adımları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) geleceği konusunda da yeni soru işaretleri yarattı.

AVRUPA BİRLİĞİ'YLE YAKIN İLİŞKİ

Ottawa ise Washington'a bağımlılığı azaltma stratejisini hızlandırıyor. Başbakan Mark Carney, ABD ile ilişkilerin artık eskisi gibi olmayacağını belirterek Kanada'nın iç ekonomik gücünü artıracağını ve ticaret ortaklarını çeşitlendireceğini ifade etti. Kanada hükümeti özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmeyi ve ABD dışındaki ihracatı önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artırmayı hedeflediğini açıkladı.

BOYKOT MESAJLARI SİYASETE TAŞINDI

Ticaret savaşının siyasi etkileri de giderek büyüyor. ABD'nin ekonomik baskısı, Kanada'da Trump karşıtı söylemleri ve Amerikan ürünlerine yönelik boykotları güçlendirirken, Carney hükümeti için "ABD'ye karşı ekonomik bağımsızlık" söylemi önemli bir siyasi zemine dönüştü. Ancak Kanada ihracatının büyük bölümünün ABD pazarına bağlı olması, Ottawa'nın önündeki en büyük ekonomik risklerden biri olarak görülüyor.

Böylece iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlık, artık yalnızca gümrük vergileriyle sınırlı bir ticaret anlaşmazlığı olmaktan çıkıp doğrudan ithalat yasakları, şirket baskıları ve ekonomik bağımlılığın yeniden şekillendirilmesi mücadelesine dönüşmüş durumda.