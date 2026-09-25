Kolombiya'daki İsrail yanlısı hükümet İran'la diplomatik ilişkileri sonlandırdı

İsrail destekçisi hükümetin başa geçtiği Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerin kesildiği duyuruldu.

KARARIN GEREKÇESİ: TERÖR VE UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI İDDİASI

Bakanlığın yazılı paylaşımında, İran'la diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasına Tahran yönetiminin "terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantıları" gerekçe gösterildi.

KARAR 19 EYLÜL'DE ALINDI

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül'de alındığını, "ulusal ve bölgesel güvenlik ile uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin hususlara yanıt niteliğinde" olduğunu belirtti. Açıklamada, kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

NÜKLEER DENETİM İDDİALARI

Bakanlığın paylaşımında, bu olayların "İran'ın insan hakları ihlalleri, Ortadoğu'daki çatışma alanı dışındaki askeri faaliyetler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer denetimlerini kısıtlaması" gibi gelişmeleri kapsadığı vurgulandı.

AA