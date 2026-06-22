Kolombiya'da seçim şoku: Trump'ın desteklediği aday kazandı Petro 'tanımıyorum' dedi

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı. Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı. İki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi. Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği ve İsrail yanlısı olan Espriella, seçimi kazandı.

ESPRİELLA'DAN GALİBİYET MESAJI

Barranquilla'dan yaptığı canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Espriella, "Silah zoruyla yapılan baskılara, rüşvete, geleneksel siyasetin kirli oyunlarına ve gerilla tehditlerine rağmen zafere ulaştık. Asıl kazanan Kolombiya halkıdır" dedi.

PETRO'DAN SONUÇLARA İTİRAZ

Görevdeki lider Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda oy sayımında düzensizlikler bulunduğunu savunarak, "Hiçbir aday kendiliğinden başkan ilan edilemez. Nihai kararı resmi ve yasal sayım süreci belirleyecek. Yargı kararlarına saygı duyuyorum. Halkımızdan sağduyulu olmalarını istiyorum. Karşımızdaki manzara, bölünmüş bir ülke ve dış müdahalenin açık bir tablosudur. Önümüzdeki dönemde barış ve egemenliği korumak istiyorsak ulusal mutabakat şarttır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ VE GÖREV DEVRİ

Seçimlere katılım oranı yüzde 61,5 olarak açıklanırken, seçimin galibi 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. Kolombiya'nın siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik görülen seçim, son dönemin en gergin yarışlarından biri olarak nitelendiriliyor.

(AA)