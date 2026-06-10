Kolombiya Cumhurbaşkanı seçime günler kala görevden uzaklaştırıldı

Kolombiya’da seçim atmosferi giderek gerilirken, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hakkında alınan geçici görevden uzaklaştırma kararı ülke gündemine oturdu.

Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu bünyesinde yürütülen soruşturmada, Petro’nun sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla seçim sürecine müdahil olduğu iddiaları mercek altına alındı. Soruşturmayı yürüten komisyon üyesi Gloria Arizabaleta, Cumhurbaşkanı hakkında "ihtiyati tedbir" niteliğinde geçici uzaklaştırma kararı verdi. Kararın, seçimlerin ikinci turunun tamamlanacağı 21 Haziran'a kadar geçerli olmasının öngörüldüğü belirtildi.

KARARA SERT TEPKİ

Söz konusu soruşturma, Petro’nun seçim kampanyasına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımların kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığı ilkesini ihlal edip etmediği iddiasına dayanıyor. Komisyon daha önce de Cumhurbaşkanı hakkında seçimlere müdahale suçlamasıyla disiplin soruşturması başlatmıştı.

Ancak kararın açıklanmasının ardından Kolombiya'da büyük bir anayasal yetki tartışması başladı. İçişleri Bakanı Armando Benedetti ve çok sayıda siyasetçi, Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun ya da tek bir milletvekilinin cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmadığını savundu. Hükümet kanadı, Kolombiya Anayasası'na göre böyle bir yetkinin ancak Senato tarafından kullanılabileceğini belirterek kararın hukuki geçerliliğini sorguladı.

SEÇİME SAYILI GÜNLER

Karar, 21 Haziran’da yapılacak kritik cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine günler kala geldi. Zaten oldukça kutuplaşmış bir siyasi ortamda alınan bu adımın, seçim kampanyalarının seyrini ve seçmen davranışını etkileyebileceği belirtildi.

Kolombiya’da gözler şimdi hem soruşturmanın seyrine hem de görevden uzaklaştırma kararının üst kurumlar tarafından nasıl değerlendirileceğine çevrilmiş durumda. Ülkede son yılların en büyük anayasal ve siyasi krizlerinden birinin yaşanabileceği yorumları yapılıyor.