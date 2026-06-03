Trump'tan Kolombiya seçimine açık müdahale! Aşırı sağcı adaya tam destek

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamayla dikkatleri yeniden Latin Amerika'ya çevirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşırı sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini duyurdu.

İlk tur seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, kamuoyunda "Kaplan" lakabıyla tanınan Espriella'nın elde ettiği başarıyı överek ikinci turda da üstün geleceğine inandığını belirtti. Trump, rakip olarak gösterdiği sol siyasi hareketleri eleştirirken, Kolombiya'nın güvenlik ve ekonomi alanlarında yeni bir döneme ihtiyaç duyduğunu savundu.

ARALARINDAKİ YAKINLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında Espriella'nın iktidara gelmesi halinde ekonomik büyüme, istihdam artışı ve ticaretin geliştirilmesi konularında önemli adımlar atacağını ileri süren Trump, yasa dışı göç, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede de başarılı sonuçlar alınacağını ifade etti.

Kolombiya'daki seçimlerin yalnızca ülke için değil, ABD'nin bölgedeki çıkarları açısından da önem taşıdığını vurgulayan Trump, Espriella'ya "tam destek" verdiğini belirterek iki isim arasındaki siyasi yakınlığa dikkat çekti.

ÜLKE İKİNCİ TURA GİDİYOR

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Vatan Savunucuları Hareketi'nin adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sıraya yerleşirken, iktidardaki Tarihsel İttifak'ın adayı Ivan Cepeda yüzde 41,13 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

Anayasaya göre adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle seçim ikinci tura taşındı. Böylece Espriella ve Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak oylamada Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için karşı karşıya gelecek.

Siyasi gözlemciler, Trump'ın desteğinin özellikle kararsız seçmenler üzerindeki etkisinin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor. İkinci tur öncesinde kampanyaların sertleşmesi ve sağ-sol eksenli mücadelenin daha da görünür hale gelmesi bekleniyor.