KKTC’den kayıp vatandaşlar için yeni adım: Başbakan Üstel açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Ankara’da dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklar, Türk Deniz Kuvvetleri, teknik ekipler ve özel kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapıldığını aktardı.

DERİN SULARDA ARAMA YAPACAK

Toplantılarda bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar da ele alındı.

Üstel, alınan karar doğrultusunda derin sularda arama yapabilen ve özel teknik ekipmanlara sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara katılacağını açıkladı.

Geminin yarın İstanbul’dan hareket ederek kaza bölgesine gideceğini belirten Üstel, geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşarak çalışmalara başlamasının beklendiğini söyledi.

TCG IŞIN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Üstel, TCG Işın’ın tüm mürettebatıyla birlikte kaza bölgesindeki arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

TCG Alemdar’ın ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçları nedeniyle limana döndüğünü belirten Üstel, havadan, karadan ve denizden yürütülen çalışmaların kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla devam ettiğini ifade etti.