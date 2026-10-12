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KKTC Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ertelendi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.

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KKTC Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye iki günlük ziyarette bulunması bekleniyordu. Söz konusu ziyaretin, Erhürman'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

ERHÜRMAN'IN TÜRKİYE PROGRAMI ERTELENDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 15–16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı Ankara programı kapsamında Başkent Toplantıları’nda bir konferans vermesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) Kıbrıs sorunu konulu bir oturumda konuşması ve gazetecilerle bir araya gelmesi planlanıyordu.

KKTC Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ertelendi - Resim : 1
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
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BOYUN FITIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ziyaret, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın bir süredir yaşadığı boyun fıtığı sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

NE ZAMAN YAPILACAĞI AÇIKLANMADI

KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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