Kim Kardashian’ı kelepçeleyip milyonluk yüzüğünü çalmışlardı! Davadan 10 yıl sonra karar çıktı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın 2016 yılında Paris’te uğradığı silahlı soygunla ilgili hukuk süreci yaklaşık 10 yıl sonra sonuçlandı. Paris’teki mahkeme, saldırının mağdurlarından Kardashian ile arkadaşı ve stilisti Simone Harouche’a sembolik olarak 1’er avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın ardından Kardashian ve Harouche, yaptıkları ortak açıklamada, verilen miktarın kendileri açısından asıl önem taşıyan konu olmadığını vurguladı.

İkili, “Bugünkü karar tazminatla ilgili değil; hesap verebilirlik ve tanınma ile ilgilidir” ifadelerini kullanarak Fransız adalet sistemine ve dava sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

PARİS MODA HAFTASI'NDA DEHŞET GECESİ

Olay, Ekim 2016’da Paris Moda Haftası sırasında yaşandı. Kardashian, Paris’in lüks otellerinden Hotel de Pourtales’te konakladığı sırada silahlı saldırganların hedefi oldu.

Polis kılığına giren bazı saldırganlar otele girerek Kardashian’ı silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Soyguncular, ünlü yıldızın ellerini plastik kelepçe ve bantla bağladıktan sonra kendisini banyoya kilitledi.

Saldırganlar, Kardashian’ın odasından milyonlarca avro değerinde mücevherleri alarak olay yerinden kaçtı. Çalınan eşyalar arasında, Kardashian’ın o dönem evli olduğu Kanye West’in kendisine hediye ettiği milyonlarca dolar değerindeki elmas nişan yüzüğü de vardı.

Mücevherlerin büyük bölümüne ise bugüne kadar ulaşılamadı.

Kardashian daha sonra mahkemede verdiği ifadede, saldırı sırasında yalnızca soyulmaktan değil, cinsel saldırıya uğramaktan ve öldürülmekten de korktuğunu anlatmıştı.

"DEDE SOYGUNCULAR" MAHKEME KARŞISINDA

Soygunun ardından Fransız polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belirlenen sanıklardan 10’u 2025 yılında Paris’te hakim karşısına çıktı.

Mayıs 2025’te ise yedi erkek ve bir kadın, soygunla bağlantılı çeşitli suçlardan mahkum edildi. Sanıklar arasında soruşturmacıların soygunun organizatörü olarak tanımladığı Aomar Ait Khedache de yer aldı.

Sanıkların önemli bölümünün dava sırasında 60’lı ve 70'li yaşlarında olması, Fransız basınının davayı “les papys braqueurs” (dede soyguncular) şeklinde tanımlamasına yol açtı.

Mahkeme, saldırı sırasında otelde görev yapan resepsiyon görevlisine de tazminat ödenmesine hükmetti. Otel yönetimi de karar kapsamında tazminata hak kazandı.

“TRAVMANIN ETKİLERİNİ GERİDE BIRAKMAYI UMUYORUZ”

Yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden hukuki sürecin ardından gelen karar, Kardashian açısından yalnızca maddi bir tazminat anlamı taşımadı.

Kardashian ve Harouche, ortak açıklamalarında yaşadıkları travmanın etkilerini geride bırakmaya devam etmeyi umduklarını belirtti.

Mahkemenin hükmettiği 1 avroluk sembolik tazminat, davanın maddi boyutundan ziyade saldırının mağdurlarının yaşadıklarının hukuki süreçte tanınması açısından öne çıktı.