Kim Kardashian markalı iç çamaşırı sevkiyatından 8,4 milyon dolarlık kokain çıktı!

Kim Kardashian’ın “Skims” markasına ait iç çamaşırı ve kıyafet sevkiyatı, uyuşturucu operasyonuna dönüştü.

Hollanda’dan İngiltere’ye gönderilen tırda yapılan incelemede, tırın gizli bölmelerine saklanmış milyonlarca dolar değerinde kokain ele geçirildi.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ PAKETLER TESPİT EDİLDİ

Olay, Polonya vatandaşı Jakub Jan Konkel’in kullandığı tırın İngiltere’nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı’na giriş yaptığı sırada meydana geldi.

Sınır ekipleri tarafından durdurulan araç X-ray taramasına alındı. Yapılan incelemede şüpheli paketler dikkat çekti.

8,4 MİLYON DOLARLIK KOKAİN GİZLENMİŞ

Ekipler, tırın arka kapılarında özel olarak hazırlanmış gizli bölmeler bulunduğunu belirledi. Bu bölmelerde yaklaşık 90 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 8,4 milyon dolar olduğu açıklandı.

Yetkililer, ele geçirilen Skims ürünlerinin tamamen yasal bir sevkiyata ait olduğunu ve marka ile uyuşturucu kaçakçılığı arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını bildirdi.

ŞOFÖRE 13 YIL 6 AY HAPİS

Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü Jakub Jan Konkel, başlangıçta suçlamaları reddetse de daha sonra uyuşturucu kaçakçılığı işini 4 bin 500 Euro karşılığında aldığını itiraf etti. Mahkeme, Konkel’e 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.