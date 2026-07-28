Kıbrıs'ta kritik zirve: Erhürman, Guterres ve GKRY lideri ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman; adayı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

LİDERLER YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Erhürman, Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ara bölgede yerel saatle 19.00'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Erhürman, yemekte Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Yemekte Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

Guterres ise yemeğe BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile katıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÜÇLÜ GÖRÜŞME DÜZENLENECEK

Guterres, yarın saat 10.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY Lideri Hristodulidis ile ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisinde de bir araya gelerek üçlü görüşme gerçekleştirecek. Üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. (DHA)