Yunan bakandan Kıbrıs provokasyonu: Ordumuz için yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde Atina'dan tansiyonu yükselten bir paylaşım geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Dendias, paylaşımında Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Türk işgali" olarak nitelendirirken, "Kıbrıs sorunu yasa dışı işgal meselesi olmaya devam ediyor. Lefkoşa, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"YUNAN ORDUSU İÇİN KIBRIS YAKINDIR"

Yunan Bakan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Son gelişmelerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır."

TANSİYON YÜKSELİYOR

Dendias'ın bu çıkışı, iki ülke arasında Kıbrıs meselesine ilişkin tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Yunanistan Savunma Bakanı'nın sözlerine Ankara'dan henüz resmi olarak yanıt verilmedi.