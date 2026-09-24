Kazakistan'da tatbikat faciaya dönüştü: 9 asker hayatını kaybetti

Kazakistan'da Deniz Kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikat sırasında korkunç bir facia meydana geldi.

Ülkenin güneybatısındaki Mangıstau bölgesinde, Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen tatbikat sırasında hava koşulları kısa sürede ağırlaştı. Şiddetini artıran rüzgarın ardından 19 asker denize sürüklendi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

9 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlığın verdiği bilgilere göre denize sürüklenen askerlerden 9'u hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri tarafından denizden 3 asker çıkarıldı. Kurtarılan askerlerden biri sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Denize sürüklenen 7 askerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Operasyona Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra havacılık birimleri ve ilgili diğer kurumların personeli de katılıyor.

TATBİKAT SIRASINDA HAVA BİR ANDA KÖTÜLEŞTİ

Olayın, Kazakistan Deniz Kuvvetleri personelinin Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre askerler, hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesiyle dalgaların etkisiyle denize sürüklendi.

Kazanın ardından bölgede kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Askerlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kazakistan Başsavcılığı da harekete geçti.

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla operasyonel soruşturma grubu oluşturulduğunu açıkladı. (AA, DHA)