Kayıp öğrencinin katili kadın kılığında kaçmaya çalıştı! Kameralar her şeyi kaydetti

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Gyeongsan kentinde 25 yaşındaki Çinli bir yüksek lisans öğrencisinin kaybolmasıyla başlayan soruşturma, cinayet itirafıyla sonuçlandı. Genç kadının cansız bedenine ulaşılırken, olayla bağlantılı olarak aynı üniversitede öğretim görevlisi olan 31 yaşındaki Çinli Jeong gözaltına alındı.

Genç kadının yaz tatilini Çin'de geçirdikten sonra 20 Ağustos'taki mezuniyet törenine katılmak üzere 14 Ağustos'ta Güney Kore'ye döndüğü belirtildi. Ancak ailesi ve yakınları, 20 Ağustos'tan itibaren kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulunuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANMIŞ

Soruşturmanın seyrini güvenlik kamerası kayıtları değiştirdi. Görüntülerde genç kadının 20 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında bir valizle Jeong'un evine doğru ilerlediği, kısa süre sonra şüpheliyle buluşarak birlikte eve girdikleri tespit edildi. Polis sorgusunda Jeong, genç kadını kendi evinde öldürdüğünü kabul etti.

CİNAYETTEN SONRA KADIN GİBİ GİYİNDİ

Olayın ardından yaşananlar ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Cinayetten yaklaşık 20 saat sonra, 20 Ağustos saat 22.30 sıralarında Jeong'un etek, şapka ve maske takarak evinden çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin, öldürdüğü öğrencinin kendisiymiş izlenimi vermeye çalıştığı değerlendirildi. Yanına bir valiz alan Jeong'un tren istasyonuna gittiği ve burada genç kadına ait cep telefonunu kapattığı belirlendi. Yaklaşık iki saat sonra evine dönen şüphelinin bu kez kapüşonlu kıyafetler giydiği görüldü.

ÇÖP TOPLAMA ALANINA GİTTİ

Jeong'un ertesi günkü hareketleri de kameralara takıldı. 21 Ağustos saat 14.20 sıralarında evinden çıkan şüpheli, elindeki siyah plastik poşetle yakınlardaki çöp toplama alanına gitti. Poşeti burada bıraktıktan sonra yeniden evine döndü.

Bölgede çöplerin pazar günleri dışında her gün toplanarak yerel bir yakma tesisine götürülmesi nedeniyle polis, poşetin belediye ekiplerince alınmış olabileceğini değerlendiriyor.

CESEDİ PARÇALADI

Sorgusunda cinayetin ayrıntılarını da anlatan Jeong, genç kadını öldürdükten sonra cesedini parçaladığını ve parçaları farklı noktalara bıraktığını söyledi. Polis, ceset parçalarının bulunduğu yerler ve şüphelinin bıraktığı poşetle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Cinayetin ortaya çıkmasındaki bir başka çarpıcı ayrıntı ise kayıp başvurusunu bizzat Jeong'un yapması oldu. Şüpheli, 21 Ağustos akşamı saat 19.00 sıralarında polise giderek genç kadının kaybolduğunu bildirdi. Kendisini öğrencinin erkek arkadaşı olarak tanıtan Jeong, genç kadının kendisine Gyeongsan'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Daegu'ya gideceğini söylediğini, ancak daha sonra kendisine ulaşamadığını öne sürdü.

Ancak soruşturma ilerledikçe şüphelinin anlatımı çöktü. Jeong, daha sonraki ifadesinde genç kadınla romantik bir ilişki yaşadığını ve aralarında çıkan bir anlaşmazlığın cinayete neden olduğunu iddia etti.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Çin'in Busan Başkonsolosluğu da Güney Kore polisiyle iletişime geçerek öğrencinin hayatını kaybettiğini ve şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı. Başkonsolosluk, olayın kapsamlı biçimde soruşturulmasını ve sorumlunun ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.