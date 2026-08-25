Polisin “görüştüm” dediği iki kayıp da ölü bulundu! 100 binlerce dosya yeniden incelenecek

Güney Kore’nin Jeju Adası’nda bir polis memurunun iki ayrı kayıp dosyasını, kayıp kişilerle görüştüğünü öne sürerek kapattığı ortaya çıktı. Her iki kişinin de daha sonra ölü bulunması ülkede büyük tepkiye yol açarken, Devlet Başkanı Lee Jae Myung kayıp vakalarının soruşturulması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi talimatı verdi.

3 AYDIR HABER ALINAMIYORDU

Skandalın merkezindeki olay, 15 Mayıs’ta kaybolduğu bildirilen 37 yaşındaki Jang Mi Ran’ın dosyasıyla başladı. Üç aydan uzun süredir kendisinden haber alınamayan Jang’a ait olduğu değerlendirilen ceset, pazartesi günü bir palmiye çiftliğinde bulundu.

Jang’ın cesedinin, kayıp ihbarından 104 gün sonra ve kaldığı yere yaklaşık 400 metre mesafede bulunması soruşturmadaki ihmallere ilişkin tartışmaları büyüttü.

Kayıp kadının dosyasından sorumlu polis memuru Bu’nun, Jang’ın ailesine genç kadınla iletişime geçtiğini ve ailesiyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddianın ardından dosya kayıp kişiler sisteminden çıkarıldı.

Ancak daha sonra yapılan incelemelerde polis memuru ile Jang arasında böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

KAMERA KAYITLARI ÇOKTAN SİLİNMİŞTİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise güvenlik kameralarının incelenme zamanı oldu. Polis ekiplerinin bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye kayıp ihbarından ancak 98 gün sonra başladığı belirtildi.

Bölgede güvenlik kamerası görüntülerinin yaklaşık 30 gün boyunca saklanması nedeniyle, polis harekete geçtiğinde kritik kayıtların büyük bölümünün çoktan silindiği ortaya çıktı.

AYNI POLİS İKİNCİ DOSYAYI DA KAPATTI

Yapılan incelemede Bu’nun yalnızca Jang Mi Ran’ın dosyasında benzer bir işlem yapmadığı anlaşıldı.

Temmuz ayında kayıp olduğu bildirilen 60'lı yaşlardaki bir erkek için de ailesine kayıp kişiyle görüştüğünü söylediği ve söz konusu kişinin yakınlarıyla iletişim kurmak istemediğini öne sürdüğü belirtildi. Dosyanın kapatılmasının ardından yaşlı adam da kayıp kişiler sisteminden çıkarıldı.

Ancak dosyanın yeniden açılması ve kapsamlı arama başlatılmasıyla kayıp adamın cesedine cumartesi günü ulaşıldı.

POLİS MEMURU HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İki kayıp kişinin de ölü bulunmasının ardından polis memuru Bu hakkında görevi ihmal, resmi kayıtlarda sahtecilik ve sahte kayıtları kullanma şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Ancak Jeju Bölge Mahkemesi, Bu’nun gözaltında tutulmasını gerektirecek acil bir durum bulunmadığına hükmederek serbest bırakılmasına karar verdi.

DEVLET BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Olayın ülke çapında tartışmaya dönüşmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kayıp vakalarının ele alınış biçiminin kapsamlı şekilde incelenmesi talimatını verdi.

Lee ayrıca kayıp dosyalarının hangi şartlarda kapatıldığının ve polis üzerindeki komuta-denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesini istedi.

Ulusal Polis Teşkilatı olayla ilgili iç denetim başlatırken, kayıp dosyalarının kapatılmadan önce üst düzey bir polis yetkilisinin onayından geçmesini zorunlu hale getirecek düzenleme üzerinde çalışılmaya başlandı.

100 BİNE YAKIN DOSYA YENİDEN İNCELENİYOR

Jeju’daki skandalın ardından benzer ihmallerin başka kayıp dosyalarında da yaşanmış olabileceği endişesi gündeme geldi.

Seul Metropolitan Polis Teşkilatı, Ocak 2024’ten bu yana açılan ve daha sonra kapatılan yaklaşık 92 bin 800 kayıp ihbarını yeniden inceleme kararı aldı.

Jeju’da iki kayıp kişinin dosyasının gerçeğe aykırı şekilde kapatıldığı iddiaları, Güney Kore’de kayıp vakalarının nasıl takip edildiği ve polislerin bu dosyaları kapatma yetkileri konusunda kapsamlı bir reform tartışmasının da önünü açtı.