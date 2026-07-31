Kayıp medeniyetin yerleşim yeri tespit edildi: 3 milyon nüfusu vardı

Amazon ormanlarının insan elinin değmediği bakir topraklar olduğu yönündeki Onlarca yıllık varsayım yerle bir oldu. Nature dergisinde yayımlanan dev araştırmada Güneybatı Amazonya genelinde taranan alanlarda saklı kalan devasa bir uygarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Bilim insanları orman örtüsünün arkasını görebilen LiDAR cihazlarıyla 4 bin 400 kilometreden fazla uçuş gerçekleştirdi. Toplam 4 bin 500 kilometrekarelik alanın havadan taranmasıyla ormanın altına gizlenmiş 396 yeni geometrik jeoglif tespit edildi.

Son keşiflerle birlikte bölgede kayıt altına alınan toprak yapı sayısı 1 bin 700'e ulaştı. Araştırmacılar Amazon genelinde hala 20 binden fazla keşfedilmeyi bekleyen yapının gömülü olduğunu tahmin ediyor.

MİLYONLARCA İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Keşfedilen alanların adını Acre Nehri'nden alan ve yerli dilinde "kayman nehri" anlamına gelen Aquiry uygarlığına ait olduğu belirlendi. MÖ 500 ile MS 850 yılları arasında varlık gösteren topluluğun MS 100 ile 300 yılları arasında en parlak dönemini yaşadığı saptandı.

Bölgedeki tepe nüfusun söz konusu dönemde 1,25 milyon ile 3 milyon arasında olduğu hesaplandı. Bu veriler Amazon'un geçmişte sadece küçük ve kopuk köylerden oluştuğu iddiasını tamamen çürüttü.

TÖREN VE POLİTİKA MERKEZLERİ

Toprak altından çıkarılan devasa yapıların kalıcı konut olarak kullanılmadığı anlaşıldı. Bu alanların topluluklar arası bağı güçlendiren törenler, politik toplantılar ve dini ritüeller için inşa edildiği belirlendi.

Halkın ise bu merkezlerin yakınındaki çok aileli uzun evlerde yaşadığı, mısır ve kabak yetiştirerek yaşamını sürdürdüğü ortaya kondu.

MEYDANI GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTILAR

Aquiry medeniyeti MS 850 ile 950 yılları arasında hızlı bir gerileme dönemine girerek yerleşim alanlarını terk etti. Bu gizemli çöküşün Orta Amerika'daki Mayalar ile And Dağları'ndaki Tiwanaku kültürünün yok oluşuyla aynı zaman dilimine denk gelmesi dikkat çekti.

Gelecekte yapılacak yeni taramaların kıtanın yerleşik tarihi ve insan-doğa etkileşimi hakkındaki tüm bildiklerimizi baştan yazması bekleniyor.