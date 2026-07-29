Kuyuların dibinde ortaya çıktılar! Kayıp askerler tam 2 bin yıl sonra bulundu

Slovakya’da yapılan arkeolojik kazılarda, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un ordusuna ait olduğu düşünülen büyük bir askeri kamp gün yüzüne çıkarıldı. Ancak keşfi sıra dışı yapan, kampta bulunan asker kalıntılarının gelişigüzel kuyulara ve alışılmadık mezarlara gömülmüş olması oldu.

Arkeologlar, yaklaşık 7,4 hektarlık alana yayılan kampın, MS 2. yüzyılın sonlarında Romalılar ile Germen kabileleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında kullanıldığını değerlendiriyor.

ARKEOLOGLAR BİLE ŞAŞIRDI

Kazı çalışmaları, Slovakya’nın güneybatısındaki Šurany kasabası yakınlarında yürütüldü. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, kampın Avrupa’da neredeyse eşi benzeri olmayan büyüklükte ve korunmuş durumda olduğunu belirtti.

Slovak Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Matej Ruttkay, “Neredeyse bir Roma yürüyüş kampının tamamını inceleme fırsatı yakaladık. Bu, Avrupa için son derece nadir bir durum” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, kampın askeri çatışmanın hemen ardından terk edildiğini ve bu nedenle dönemin izlerini büyük ölçüde koruduğunu düşünüyor.

KUYULARA GÖMÜLEN ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Kazılarda ortaya çıkarılan insan kalıntıları, araştırmanın en dikkat çekici bölümü oldu. Çok sayıda askerin aceleyle gömüldüğü, bazılarının ise kuyuların içine bırakıldığı belirlendi.

Bu sıra dışı defin yöntemi, bölgede yaşanan çatışmaların ne kadar ağır geçtiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Bilim insanları, askerlerin ölüm nedenleri ve kimlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

MARCUS AURELİUS’UN SAVAŞLARINA IŞIK TUTACAK

MS 166-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu ile Marcomanni adlı Germen kabilesi arasında uzun süren savaşlar yaşanmıştı. İmparator Marcus Aurelius, Roma’nın kuzey sınırını korumak amacıyla ordusuna bizzat komuta etmişti.

Yeni keşfedilen kampın savunma hendekleri, sur sistemi ve beş giriş kapısıyla tipik bir Roma askeri kampı olduğu tespit edildi.

Šurany’daki bu alan, Batı Slovakya’da bugüne kadar bulunan ikinci Roma askeri kampı olma özelliğini taşıyor. İlk kamp ise 2024 yılında keşfedilmiş ve Marcus Aurelius’un ünlü Meditations (Kendime Düşünceler) eserinin bir bölümünü burada kaleme aldığı öne sürülmüştü.