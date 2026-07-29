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Halk TV Yaşam Taşıyamadılar! 12 bin yıllık dev kayanın etrafına ev inşa ettiler

Taşıyamadılar! 12 bin yıllık dev kayanın etrafına ev inşa ettiler

ABD’de bir aile, arazinin ortasındaki 12 bin yıllık dev buzul kayasını kaldırmak yerine evi kayanın etrafına inşa etti. Sıra dışı tasarım, doğayla uyumu sayesinde dünyanın en ilginç evleri arasına girdi.

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Taşıyamadılar! 12 bin yıllık dev kayanın etrafına ev inşa ettiler

ABD’nin New York eyaletindeki Catskill Dağları’nda inşa edilen sıra dışı ev, 12 bin yıllık dev bir buzul kayasının etrafına kuruldu. Arazinin en yüksek noktasında bulunan kaya nedeniyle farklı bir çözüm arayan mimar Christian Wassmann, engeli ortadan kaldırmak yerine onu evin merkezine dönüştürdü.

Taşıyamadılar! 12 bin yıllık dev kayanın etrafına ev inşa ettiler - Resim : 1

KAYAYI KIRMADILAR, EVİ ETRAFINA YAPTILAR!

“Rock’n House” adı verilen yapıda dev kaya, geniş cam yüzeyler ve yuvarlak pencereler sayesinde evin neredeyse her bölümünden görülebiliyor. Mutfaktan oturma odasına kadar tasarımın merkezinde yer alan kaya, yapının en dikkat çekici özelliği olarak öne çıkıyor.

EVİN TAM ORTASINDA 12 BİN YILLIK DEV KAYA VAR!

Uzmanlara göre evin merkezindeki kaya, son Buzul Çağı’nın ardından bölgeye taşınan yaklaşık 12 bin yıllık bir buzul kayası. Mimar, kayaya zarar vermemek için evi onun çevresinde şekillendirdi.

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Architectural Digest’in haberine göre, yapının çatısı güneş panelleriyle kaplandı, yağmur suyu toplama sistemi kuruldu ve ev ihtiyacından fazla enerji üretecek şekilde tasarlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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