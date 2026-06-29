Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları uzatıldı! 70 milyon dolarlık ödül masada

2014 yılında Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalanan Malaysia Airlines’a ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının gizemi, aradan geçen 12 yıla rağmen çözülebilmiş değil. 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte toplam 239 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan sadece 38 dakika sonra kontrol kulesiyle son temasını kurmuş ve kısa süre sonra radarlardan kaybolmuştu.

UÇAĞA ULAŞILAMADI

Uçağın rotasından saparak batıya yöneldiği ve askeri radar kayıtlarında Hint Okyanusu’nun güneyine doğru ilerlediğinin tespit edildiği belirtilmişti. Ancak bu bilgiler bile yıllar süren geniş çaplı aramalara rağmen enkazın bulunmasına yetmedi.

“Dünyanın en pahalı kayıp uçak araması” olarak anılan süreçte bugüne kadar yalnızca uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçalar kıyılara vurdu; ancak gövdeye veya kara kutuya ulaşılamadı.

70 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Malezya hükümeti, Aralık 2025’te yeniden başlattığı arama operasyonunu bir kez daha genişletme kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Bakanlar Kurulu’nun değerlendirmesi sonrası çalışmaların 1 Temmuz 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını ve yeni sürenin 30 Haziran 2027’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Aramaları yürüten özel şirket Ocean Infinity ile yapılan anlaşma da dikkat çekti. Buna göre şirket, uçak enkazını bulamazsa herhangi bir ödeme almayacak; ancak enkaz tespit edilirse 70 milyon dolarlık ödeme yapılacak. (AA)