Kayıp alarmı verilmişti! Dubai Emiri'nin eski gelini günler sonra gözaltında ortaya çıktı

Dünyanın dikkatini çeken velayet anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı. Dubai Emiri'nin yeğeni Şeyh Said bin Maktum bin Raşid Al Maktum'un eski eşi olan Azerbaycanlı eski milli jimnastikçi Zeyneb Cavadlı'nın gözaltına alındığı duyuruldu.

Dubai Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, işlemin Şeyh Said'in şikayeti üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. 2019 yılında yollarını ayıran çift, üç kız çocuklarının velayeti konusunda uzun süredir hukuk mücadelesi veriyordu.

GÜNLERDİR KAYIPTI

Cavadlı'nın gözaltına alınması, ailesi ve yakınlarının günlerdir sürdürdüğü endişeli bekleyişin ardından ortaya çıktı. Yakın çevresi, salı gecesinden itibaren eski sporcuyla iletişim kuramadıklarını açıklamış, hem kendisinin hem de çocuklarının nerede olduğuna ilişkin bilgi alınamaması kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Yaklaşık iki gün boyunca kendisinden haber alınamayan Cavadlı'nın yakınları, eski milli sporcunun uzun süredir baskı altında hissettiğini öne sürdü. İddialara göre Cavadlı, güvenlik güçlerinin çocuklarını elinden almak ve kendisini gözaltına almak için fırsat kolladığına inanıyor, bu nedenle aylardır evden neredeyse hiç çıkmıyordu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR SÜRÜYOR

Savcılık açıklamasında, gözaltı kararının çocukların mahkeme tarafından onaylanan görüşme süreci sırasında kaçırıldığı yönündeki şikayet üzerine alındığı ifade edildi. Şeyh Said'in daha önce de benzer gerekçelerle eski eşi hakkında polise başvurduğu öğrenildi.

Velayet mücadelesi boyunca taraflar arasındaki gerilimin sık sık tırmandığı belirtilirken, çocukların zaman zaman ebeveynler arasında yer değiştirdiği ve her iki tarafın da birbirini çocukları kaçırmakla suçladığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SORUŞTURULABİLİR

Dosyada dikkat çeken bir başka başlık ise sosyal medya yayınları oldu. Cavadlı'nın geçen yıl yaşanan velayet krizini internet üzerinden canlı yayınlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin siber suç mevzuatı kapsamında da incelemeye alınabileceği öne sürüldü.

Daha önce yayımladığı bir video mesajında konuşan Cavadlı, çocuklarını son kez görebileceğini düşündüğü için canlı yayın açtığını söylemiş ve uluslararası kamuoyundan destek istemişti.

ŞEYH, ESKİ EŞİNİ HEDEF ALDI

Öte yandan Şeyh Said'in hukuk ekibi mahkemeye sunduğu savunmalarda Cavadlı'nın çocukların bakımını yeterli şekilde sağlayamadığını ileri sürdü. Avukatlar, kız çocuklarının eğitim süreçlerinin aksatıldığını ve en küçük çocuğun sağlık durumunun risk altına girdiğini iddia etti.

Dubai Savcılığı ise perşembe günü yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek, süreç boyunca çocukların güvenliği ve üstün yararının esas alınacağını vurguladı. Yetkililer, gerekli tüm hukuki adımların yasal çerçevede atılacağını bildirdi.

AVUKATI ÇAĞRIDA BULUNDU

Cavadlı'nın destekçileri ise gözaltı kararına tepki gösterdi. Eski sporcunun avukatlarından İngiliz insan hakları savunucusu David Haigh, müvekkilinin ailesi, avukatları ve konsolosluk yetkilileriyle görüşmesine izin verilmesi gerektiğini savundu. Haigh ayrıca Cavadlı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Son gelişmeyle birlikte Zeyneb Cavadlı'nın durumu ve velayet davasının nasıl sonuçlanacağına ilişkin gözler yeniden Dubai'deki yargı sürecine çevrildi.