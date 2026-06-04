Gözyaşlarıyla yardım istemişti! Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğundan haber alınamıyor

Dubai Kraliyet Ailesi ile eski Azerbaycan milli jimnastikçisi Zeynab Javadli arasında yıllardır devam eden velayet mücadelesi yeni bir krizle dünya gündemine taşındı. Javadli'nin avukatı David Haigh, müvekkili ve üç kız çocuğundan günlerdir haber alınamadığını öne sürerek Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

İddialara göre Javadli ile çocuklarının yaşadığı eve gece saatlerinde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Avukat Haigh, olayın ardından aileyle tüm iletişimin kesildiğini belirtirken, Dubai'ye destek amacıyla gelen Javadli'nin annesinin de evin boş ve kapalı olduğunu gördüğünü savundu. Annenin ülkeden ayrılmasına izin verilmediği yönündeki iddialar ise krizin boyutunu daha da büyüttü.

VELAYET DAVASI YILLARDIR SÜRÜYORDU

Yaşanan gelişmeler, Javadli ile Kraliyet Ailesi mensubu Şeyh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum arasında yıllardır süren hukuki mücadelenin ardından geldi. Dubai Mahkemesi'nin kısa süre önce çiftin üç kızının velayetini babalarına veren bir karar aldığı, ayrıca kararın uygulanması için gerektiğinde zor kullanılabileceği yönünde hüküm kurduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Dosya, Javadli'nin birkaç ay önce sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici video nedeniyle yeniden gündeme geldi. Eski sporcu, yayınladığı mesajda çocuklarından zorla ayrılabileceği endişesini dile getirmiş, uluslararası kamuoyundan destek talebinde bulunmuştu. Şimdi ise o videoda dile getirdiği korkuların ardından kendisinden ve çocuklarından haber alınamadığı iddiaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

GÖZLER KRALİYET AİLESİ'NDE

Avukatlar tarafından Birleşmiş Milletler'e yapılan acil başvurunun ardından gözler Dubai makamlarına çevrilirken, olayla ilgili resmi kurumlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Yaşananlar, geçmişte Prenses Latifa ve Prenses Haya olayları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen Dubai Kraliyet Ailesi hakkındaki uluslararası eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı.