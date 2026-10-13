Karadeniz’de iki gemiye İHA saldırısı! Türk sahipli gemi battı

Karadeniz’de Bulgaristan kıyıları açıklarında iki ticari geminin İHA saldırılarına hedef olması, bölgede yeni bir güvenlik krizine yol açtı. 13 Ekim gecesi meydana gelen olaylarda Türk sahipli genel kargo gemisi Azov Concord’un battığı, Ukrayna sahipli Chelsea 3’ün ise saldırıda hasar gördüğü bildirildi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamalarına göre, ilk olay gece saat 01.30 sıralarında, Byala açıklarında meydana geldi. Malta bayrağı taşıyan Chelsea 3, Bulgaristan kıyılarının yaklaşık 18 deniz mili açığında üç hava İHA’sının saldırısına uğradı. Geminin güvertesi ve bordasının hasar gördüğü belirtildi.

Gemide bulunan 15 kişilik mürettebatın tamamı tahliye edildi. Mürettebatın yedisinin Ukrayna, sekizinin Azerbaycan vatandaşı olduğu açıklandı. Beş denizci hafif yaralanmalar nedeniyle tıbbi yardım aldı.

TÜRK SAHİPLİ GEMİ BATTI

İkinci olayda ise Türk sahipli genel kargo gemisi Azov Concord, Bulgaristan’ın kuzeyindeki Krapets’in yaklaşık 17 deniz mili açığında saldırıya uğradı. Gemi aldığı hasarın ardından battı.

Bulgaristan makamlarının ilk açıklamalarında, batan gemiden bir mürettebatın kurtarıldığı bildirildi. Yerel basında daha sonra kurtarılanların sayısının en az dörde ulaştığına ilişkin bilgiler yer aldı. Türk sahipli Azov Concord’un yanı sıra Danimarka bayraklı açık deniz destek gemisi Skandi Asserter’in de bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler güncellenirken, gemideki toplam mürettebat sayısı ve kayıp denizcilerin durumu hakkında kesinleşmiş ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

BULGARİSTAN'DAN NATO VE AB’YE DESTEK ÇAĞRISI

Peş peşe yaşanan saldırılar Bulgaristan yönetimini harekete geçirdi. Başbakan Rumen Radev, ticari gemilerin Bulgaristan karasularına yakın bir bölgede hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Saldırıların arkasında hangi tarafın bulunduğuna ilişkin kesin ve doğrulanmış kanıt olmadığını belirten Radev, olayların Rusya’nın çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bulgaristan’ın Rusya’nın Sofya Büyükelçisi’ni görüşmeye çağıracağını açıklayan Radev, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de konuyu ele alacağını bildirdi.

TÜRK SAHİPLİ GEMİLERE ART ARDA SALDIRILAR

Saldırılar, Bulgaristan’ın Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde bir hafta önce yaşanan benzer olayların ardından geldi. 6 Ekim’de iki ticari geminin İHA saldırılarına maruz kaldığı, gemilerden Alfa Watan’ın battığı ve Able adlı geminin hasar gördüğü bildirilmişti. Alfa Watan’ın mürettebatına yönelik arama çalışmalarında ise sonuç alınamamıştı.

Karadeniz’de ticari gemilerin art arda hedef alınması, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine yönelik endişeleri artırdı. Son saldırılarda İHA’ların hangi ülke tarafından kullanıldığına ilişkin soruşturma sürüyor.