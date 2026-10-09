Türk sahipli gemi vuruldu soruşturma çağrısı Suriye'den geldi! Türkiye'den hala bir açıklama yok

Karadeniz’de İHA saldırısıyla sulara gömülen Alfa Watan yük gemisiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Gemideki 10 denizcinin akıbeti bilinmezken, Bulgaristan’ın arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırması Suriye’nin tepkisini çekti. Şam yönetimi, saldırının nasıl gerçekleştiğinin yanı sıra kayıp mürettebat için yürütülen çalışmaların hangi gerekçeyle durdurulduğunun da bağımsız bir soruşturmayla açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Suriye Limanlar ve Gümrükler Genel İdaresi Uluslararası İlişkiler Direktörü Mazen Aloush, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Bulgaristan makamlarına çağrıda bulunarak olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti. Aloush, mürettebatın durumuna ilişkin bir sonuca ulaşılmadan arama çalışmalarının sona erdirilmesinin de soruşturmanın önemli başlıklarından biri olması gerektiğini belirtti.

10 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMADI

Togo bayrağı taşıyan ve Türkiye merkezli bir şirkete ait olan Alfa Watan, 6 Ekim Salı günü Bulgaristan’ın Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde İHA saldırısına uğradı. Kıyıdan yaklaşık 130 kilometre uzakta gerçekleşen saldırının ardından gemi battı. Gemide bulunan dokuzu Suriyeli, biri Mısırlı 10 kişilik mürettebata ise ulaşılamadı.

SURİYE'DEN BULGARİSTAN'A ÇAĞRI

Bulgaristan makamları, kayıp denizcileri bulmak amacıyla yürütülen çalışmaları çarşamba günü durdurdu. Koramiral Rumen Nikolov, aramalarda mürettebata ait herhangi bir ize rastlanmadığını ve operasyonun yeniden başlatılmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Suriye, çalışmaların neden sonlandırıldığının açıklanmasını ve geminin enkazına ulaşılması için mevcut teknik imkânların kullanılmasını istedi.

Aloush, sivil bir ticaret gemisinin hedef alınmasını deniz güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirdi. Olayın yalnızca mürettebatın hayatını değil, Karadeniz üzerinden yürütülen uluslararası ticareti de tehlikeye attığını vurgulayan Suriyeli yetkili, enkazın bulunup incelenmesi ve saldırının koşullarının belirlenmesi için bütün imkânların seferber edilmesi gerektiğini söyledi. Şam yönetimi, mürettebatın akıbetini aydınlatabilecek tüm seçenekler değerlendirilmeden olayın dosyasının kapatılmamasını talep etti.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Alfa Watan’ı hedef alan İHA saldırısının faili henüz belirlenemedi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, gemilerin yükleri ve izledikleri güzergâhın Rusya ihtimalini akla getirebileceğini belirtti. Ancak Radev, Moskova’yı doğrudan sorumlu tutmaya yetecek bir kanıt bulunmadığını da ifade etti.

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği ise Alfa Watan’ın Rus İHA’larının hedefleri arasında yer almadığını açıkladı. Dolayısıyla saldırının arkasındaki aktör henüz kesinlik kazanmadı.

Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılar, bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken Suriye, uluslararası kuruluşlardan ticari gemilerin ve denizcilerin korunması için daha güçlü önlemler alınmasını istedi. Alfa Watan’daki 10 kişilik mürettebatın akıbeti ve gemiyi batıran saldırının sorumlusu ise yanıt bekleyen iki temel soru olarak gündemdeki yerini koruyor. (ANKA)