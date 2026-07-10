KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD'den motor satışında beklenen gelişme

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılması planlanan F110 motorlarının tedarik sürecinde kritik öneme sahip yeni bir aşama geride kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Haziran 2026 tarihinde Kongre'ye ilettiği yabancı askeri satış bildirimi, NATO müttefikleri için öngörülen 15 günlük inceleme süresini tamamladı. Bu süreçte satışın durdurulması amacıyla yapılan girişim ise sonuçsuz kaldı.

ENGELLEME KARARI ÇIKMADI

İnceleme döneminde, Demokrat Parti Nevada Temsilcisi Dina Titus öncülüğünde dokuz Kongre üyesinin imzasıyla hem Temsilciler Meclisi'ne hem de Senato'ya ortak karar tasarısı sunuldu. Tasarıda, ABD yönetiminin Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı belirli savunma ekipmanları, teknik hizmetler ve ilgili destek paketlerinin satışının engellenmesi talep edildi.

Ancak söz konusu karar tasarısı, yasal inceleme süresi dolmadan ne Temsilciler Meclisi'nin ne de Senato'nun gündemine alındı. Böylece 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük Kongre inceleme süresi herhangi bir engelleme kararı çıkmadan sona erdi ve satış süreci mevcut takvim doğrultusunda ilerlemeye devam etti.

ENTEGRASYON SÜRECİNİ DE KAPSIYOR

ABD'nin Kongre'ye sunduğu satış bildirimi yalnızca motor teslimatını değil, KAAN programında kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının uçağa entegrasyonu, montaj işlemleri, gerekli dış modifikasyonların yapılması, sertifikasyon ve test faaliyetleri ile bu süreçlere ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını da kapsıyor.

DEMOKRAT ÜYELER DE YER ALDI

Satışın durdurulmasını isteyen girişime imza atan isimler arasında Dina Titus'ın yanı sıra Brad Sherman, Chris Pappas, Jim McGovern, Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley ve George Latimer gibi Demokrat Kongre üyeleri yer aldı. Bu isimlerden Sherman, Titus, Pappas ve McGovern daha önce de Türkiye'ye yönelik F-16 satışları başta olmak üzere çeşitli savunma ihracatlarına karşı tutum sergilemişti.

Tasarıya destek veren diğer Kongre üyeleri Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley ve George Latimer ise Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçim bölgelerini temsil ediyor. Söz konusu isimler, geçmişte de Türkiye'ye yönelik savunma satışlarının Kongre'de tartışılmasına neden olan girişimlerde aktif rol alan üyeler arasında gösteriliyor. Buna karşın son girişimin Kongre'de gerekli desteği bulamamasıyla birlikte, KAAN programı açısından önem taşıyan F110 motorlarının satış süreci resmi prosedür çerçevesinde ilerlemeyi sürdürüyor. (AA)