NATO Zirvesi öncesi 700 milyon dolarlık anlaşma: Trump, Türkiye'ye jet motoru satışı planlıyor

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO Zirvesi öncesi Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre’deki itirazlara rağmen Türkiye’ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motoru satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi.

Reuters’a konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığını belirtti. Habere göre söz konusu paketin değerinin 700 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Satışın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılabileceği ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın süreç kapsamında Kongre’yi bilgilendireceği ifade edildi.

Yönetimden henüz resmi açıklama gelmedi.

KAAN'IN LİSANSI ONAY BEKLİYORDU

Eylül ayında New York'taki Türkevi'nde basına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda" demişti.