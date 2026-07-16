JD Vance'den flaş İsrail açıklaması: Epstein'ın MOSSAD yönetimiyle açık ilişkileri vardı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Joe Rogan podcast'inde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vance, İsrailli yetkililerin, Amerikan kamuoyunu etkilemek ve Washington ile Tahran arasındaki müzakereleri baltalamak amacıyla "gizli ve iyi finanse edilmiş kampanyalar" yürüttüğünü iddia etti. Vance'e göre, bu operasyonlar belirli bir hedef olmaksızın savaşı uzatmayı amaçlıyor. Başkan Yardımcısı, Amerikan çıkarlarının öncelik listesinin en üstüne konulması gerektiğini vurguladı.

EPSTEIN-İSRAİL İSTİHBARATI AÇIKLAMASI

Vance, konuşmasında ayrıca, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın "İsrail istihbaratının en üst kademeleriyle açık bağlantıları" olduğunu öne sürdü. Bu iddia, Epstein skandalının uluslararası boyutlarına ilişkin yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Vance'in sözleri siyasi ve diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da İsrail ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine misillemelerde bulunmuştu. Çatışmaların başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, İran boğazı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapatmıştı. Daha sonra müzakerelerle bir ateşkes süreci yaşansa da ABD'nin İran'a tekrar saldırmasıyla başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor. Vance, daha önce de İsrail'in Gazze politikasına yönelik eleştirileriyle biliniyor. Jeffrey Epstein, 2019 yılında hapishanede ölü bulunmuş ve ölümü çeşitli komplo teorilerine konu olmuştu.