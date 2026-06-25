Japonya’da bir bina bile çatlamadı, Venezuela’dan kıyamet görüntüleri geldi! Dünya bu iki depremi konuşuyor

Aynı gün 7’nin üzerinde iki deprem haberi geldi. Japonya güçlü sarsıntıyı büyük yıkım olmadan atlatırken, Venezuela’da 39 saniye arayla yaşanan iki deprem binaları çökertti; can kaybı için korkunç uyarılar yapıldı.

Dünya, aynı gün meydana gelen iki büyük depremi konuşuyor. Japonya’nın kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde deprem yaşanırken ülkede büyük bir yıkım meydana gelmedi. Aynı saatlerde Venezuela ise 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Ülkeden gelen görüntülerde çöken binalar, yıkılan yollar ve enkaz altında kalan insanlar yer aldı.

JAPONLAR ATLATTI

Japonya Meteoroloji Ajansı, Iwate eyaleti açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü önce 6,9 olarak açıkladı. Daha sonra bu büyüklük 7,2’ye yükseltildi. Depremin yerin yaklaşık 40 ila 50 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Sarsıntı, Aomori eyaletindeki Hashikami kasabasında Japonya’nın 7 kademeli deprem ölçeğine göre “6 üstü” şiddetinde hissedildi. Deprem Tokyo’da da hissedildi ancak tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, nükleer santrallerde ve kritik tesislerde olağan dışı bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

Bölgede bazı tren seferleri güvenlik kontrolleri için geçici olarak durduruldu. Bazı yollarda da denetim başlatıldı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre depremde en az 4 kişi yaralandı. Hachinohe’de bazı yapılarda hafif hasar oluştu, bir marketin otomatik kapısı zarar gördü. Asansörde mahsur kalan kişiler ve devrilen bir tankerle ilgili ihbarlar da yetkililere ulaştı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, güçlü sarsıntının hissedildiği bölgelerde yaşayanlara dikkatli olma çağrısı yaptı. Takaichi, benzer büyüklükte artçı depremler yaşanabileceğini belirterek halktan resmî uyarıları takip etmesini istedi.

VENEZUELA KIYAMETİ YAŞIYOR

Japonya güçlü depremi sınırlı hasarla atlatırken, Venezuela’da tablo çok daha ağır oldu. Ülkede 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem sadece 39 saniye arayla meydana geldi. Sarsıntılar başkent Karakas’ın yanı sıra La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Trujillo ve Yaracuy eyaletlerinde şiddetli hissedildi.

Depremlerin ardından çok sayıda binanın çöktüğü, bazı bölgelerde yolların yarıldığı ve altyapının ağır hasar aldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Ülkeden gelen ilk görüntülerde panikle sokaklara çıkan insanlar, yıkılan yapılar ve alev alan binalar dikkat çekti.

İlk açıklamalara göre Venezuela’da en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi yaralandı. Ancak yetkililer, bilançonun artmasından endişe ediyor. ABD merkezli değerlendirmelerde can kaybının on binleri bulabileceği uyarısı yapılırken, halka hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi çağrısı yapıldı.

Depremlerin ardından Venezuela’da olağanüstü hâl ilan edildi. Karakas yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı da hasar nedeniyle kapatıldı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve bazı bölgelere ulaşımda ciddi güçlük yaşandığını bildirdi.