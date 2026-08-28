İtalya'da sokağa çıkılamayacak: 9 kentte kırmızı alarm verildi

İtalya, yaz başından bu yana etkili olan beşinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hafta başından itibaren özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle 9 kentte yüksek risk uyarısı yapıldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı yüksek risk altındaki bölgeleri “kırmızı” kategoriye aldı. Buna göre Bari, Cagliari, Campobasso, Katanya, Latina, Messina, Palermo, Roma ve Reggio Calabria kentlerinde bugün kırmızı alarm uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKILMAMASI SÖYLENDİ

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklara karşı vatandaşlara yönelik uyarılarını yineledi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00-18.00 arasında dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

Yetkililer, güneşten korunmak için gerekli önlemlerin alınması ve aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Özellikle kentin ünlü turistik mekanlarını görmek isteyen ziyaretçilerin, güneşten korunmak için şemsiye ve taşınabilir vantilatörler kullandığı ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturduğu görüldü.

Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını da söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Gulino Dağı eteklerinde dün başlayan yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilerek, alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı.