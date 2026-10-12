İsrail’den gönderilen paket gümrüğü alarma geçirdi! Ülkeye alınmadı

Rusya’da İsrail’den gönderilen bir paketin içinden çıkan eski tip uçak saati, gümrükte radyasyon alarmına yol açtı. Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda yapılan kontrollerde saatin yüzeyinde ölçülen iyonlaştırıcı radyasyonun doğal seviyenin 20 katına ulaştığı tespit edildi. Günlük kullanım açısından tehlikeli olduğu belirtilen saatin Rusya’ya girişine izin verilmedi.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) açıklamasına göre olay, Udmurtya Cumhuriyeti’nde yaşayan bir kişiye İsrail’den gönderilen paketin incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Gümrük memurları, içerisinde çanta ve sırt çantası bulunan paketi kontrol etti. Sırt çantasının içindeki uçak saati ise radyasyon kontrol sistemini harekete geçirdi.

İSRAİL'E GERİ GÖNDERİLECEK

Bunun üzerine saat üzerinde ayrıntılı ölçüm yapıldı. İnceleme sonucunda, ürünün yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyon seviyesinin doğal radyasyonun 20 katına karşılık geldiği belirlendi. Yetkililer, saatin günlük kullanım için tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Gümrük belgelerinde paketin içeriğinin anahtar, çanta, sırt çantası ve kıyafet olarak gösterildiği aktarıldı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nin (Rospotrebnadzor) yaptığı incelemede de ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Yetkililer, saatin ülkeye girişini yasakladı ve paketin İsrail’e geri gönderileceğini açıkladı.

ESKİ SAATLER NEDEN RADYASYON YAYIYOR?

Özellikle 20. yüzyılın başlarından 1970’li yıllara kadar üretilen bazı uçak ve askeri araç saatlerinde, kadranların ve göstergelerin karanlıkta görülebilmesi için radyoaktif maddeler içeren boyalar kullanıldı. Bu boyalarda, karanlıkta ışıldama sağlamak amacıyla radyum gibi maddelerden yararlanıldı.

Söz konusu uygulama, özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri havacılıkta yaygın biçimde kullanıldı. Ancak radyumun insan sağlığı açısından taşıdığı risklerin anlaşılmasıyla bu tür maddelerin kullanımından büyük ölçüde vazgeçildi.

Eski tip radyoaktif saatlerin tehlikesi, üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçmesiyle ortadan kalkmıyor. Radyum gibi radyoaktif maddeler uzun süre ışınım yaymayı sürdürebiliyor. Bu nedenle geçmişte askeri havacılıkta kullanılan bazı saatler, günümüzde de radyasyon riski taşıyabiliyor.