Rusya otobüs durağını güdümlü bombayla vurdu, 30 ölü var
Ukrayna, Rus ordusunun Kramatorsk'ta yolcu otobüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonrası çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Zelenskiy, 10 bölgede yıkım olduğunu bildirdi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsüne saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırının ardından otobüste yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
OTOBÜS DURAĞI GÜDÜMLÜ BOMBAYLA HEDEF ALINDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın bugün düzenlediği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde bulunan otobüs durağını güdümlü bomba kullanarak hedef aldığını açıkladı.
10 BÖLGEDE YIKIM MEYDANA GELDİ
Zelenskiy, başkent Kiev'e de gece saatlerinde saldırılar düzenlendiğini belirtti.
"Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi." bilgisini paylaşan Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Zelenskiy, "Bugün ve yarın müttefiklerimizle önemli görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı. (AA)