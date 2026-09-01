IŞİD’in kritik ismine Yemen’de operasyon! Örgütün sözcüsü öldürüldü

Yemen’de IŞİD’in üst düzey isimlerinden Ebu Huzeyfe el-Ensari, özel kuvvetler ile koalisyon güçlerinin ortak operasyonunda öldürüldü. Yemen Devlet Güvenliği Merkez Teşkilatı, operasyonun amacının örgütün kritik ismini ele geçirmek olduğunu ancak müdahalenin çatışmayla sonuçlandığını açıkladı.

Devlet Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, operasyona Yemen terörle mücadele güçlerinin yanı sıra koalisyon özel kuvvetlerinin katıldığı belirtildi. Operasyonun gerçekleştirildiği bölge ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Yetkililer, operasyona katılan birliklerin görev tamamlandıktan sonra bölgeden ayrıldığını ve sivillerin zarar görmediğini bildirdi.

IŞİD'İN PROPAGANDA İSMİYDİ

Ebu Huzeyfe el-Ensari, Ağustos 2023'te IŞİD tarafından örgütün resmi sözcüsü olarak duyurulmuştu. El-Ensari, bu göreve geldikten sonra örgütün liderlik değişikliklerini ve çeşitli mesajlarını ses kayıtları aracılığıyla kamuoyuna aktaran isim oldu.

Şubat 2026'da yayımladığı ses kaydıyla yeniden gündeme gelen el-Ensari, Suriye'deki yeni yönetimi hedef alarak IŞİD mensuplarına mücadeleyi sürdürme çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle ölümü, Yemen'deki örgüt yapılanmasına yönelik bir operasyonun ötesinde, IŞİD'in merkezi propaganda ve iletişim ağı açısından da önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONUN AYRINTILARI NETLEŞMEDİ

Yemen makamları, el-Ensari'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Bölgeden gelen bazı bilgilerde operasyonun gece saatlerinde düzenlendiği ve el-Ensari'nin yaralı şekilde ele geçirildikten sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu ayrıntılar Yemen makamlarının resmi açıklamasında yer almadı ve bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Uzmanlara göre operasyonun asıl önemi, IŞİD'in Yemen yapılanmasıyla örgütün merkezi liderliği arasındaki bağlantıları bilen bir ismin ortadan kaldırılması. Operasyon sırasında herhangi bir belge, iletişim cihazı veya istihbarat materyalinin ele geçirilip geçirilmediği ise henüz açıklanmadı.