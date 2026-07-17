İşçi Partisi'nde liderlik yarışı bitti! Burnham, Britanya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor

Britanya'da Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından başlayan liderlik süreci tamamlandı. Londra'da düzenlenen İşçi Partisi konferansında Andrew (Andy) Murray Burnham, partinin yeni lideri olarak resmen ilan edildi. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham dışında adaylık koşullarını yerine getiren başka isim bulunmadığını açıklayarak liderliği resmen duyurdu.

Konferans salonunda uzun süre alkışlanan Burnham, yaptığı ilk konuşmada kendisine duyulan güven için teşekkür ederek İşçi Partisi'nin ülkenin "unutulan köşelerindeki insanların sesi" olmaya devam edeceğini söyledi. Selefi Keir Starmer'ın mirasını sürdüreceğini belirten Burnham, "Starmer liderliğinde partimiz tarihinin en ağır yenilgilerinden çıkarak en büyük zaferlerinden birine ulaştı." ifadeleriyle önceki lidere teşekkür etti.

"ÇALIŞAN SINIFA SIRT DÖNÜLDÜ"

Siyasi yolculuğunun dönüm noktasının 2009 yılında Liverpool'daki Anfield Stadı'nda yaşadıkları olduğunu anlatan Burnham, burada çalışan sınıfın kendisini sistem tarafından dışlanmış hissettiğini fark ettiğini söyledi. O günden itibaren mevcut ekonomik ve siyasi düzenin emekçilerin çıkarlarını korumadığını düşündüğünü belirten Burnham, siyasi gücün uzun yıllar boyunca dar bir kesimin çıkarları için kullanıldığını savundu.

İşçi hareketlerinin doğduğu kentlerde bile çalışanların haklarının yeterince korunamadığını dile getiren Burnham, kendi kuşağındaki siyasetçilerin de sıradan vatandaşın lehine olmayan ekonomik model ve siyasi kültürle mücadelede başarısız kaldığını ifade etti. Neoliberal politikaların özellikle endüstri şehirlerine beklenen faydayı sağlamadığını vurgulayan Burnham, "Bugün onlara daha iyisini yapacağımıza söz veriyoruz." dedi.

"TÜM BRİTANYA'NIN LİDERİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Yeni lider, ülkenin geleceğine ilişkin beş temel önceliğini de kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak İşçi Partisi içindeki ayrılıkları sona erdirerek birlik sağlayacağını söyleyen Burnham, "Çünkü değişim önce bizimle başlayacak." mesajını verdi.

İkinci vaat olarak halkın güvenini yeniden kazanacak yeni bir siyaset anlayışı oluşturacağını belirten Burnham, mevcut siyasi sistemin vatandaşların beklentilerini karşılamadığını savundu. Üçüncü hedefinin ise partinin siyasi yönünü yeniden şekillendirmek olduğunu açıklayan Burnham, bunun yanında yalnızca İşçi Partisi seçmenlerinin değil, tüm Britanya'nın lideri olmak için çalışacağını söyledi.

Son vaadinde ise siyasi ve idari yetkilerin yalnızca merkezde toplanmasına son vererek gücü ülkenin tüm bölgelerine yayacak adımlar atacağını ifade etti.

GÖZLER KRAL CHARLES'IN GÖREVLENDİRMESİNDE

İşçi Partisi liderliğine resmen seçilen Burnham'ın, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından gelecek haftanın başında başbakanlık mührünü devralarak resmen görevine başlaması bekleniyor. Böylece Britanya siyasetinde Keir Starmer döneminin ardından yeni bir sayfa açılmış olacak. (AA)